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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
01:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Интер» разгромил «Наполи» и возглавил таблицу чемпионата Италии по футболу

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. «Интер» победил «Наполи» в матче 14-го тура чемпионата Италии по футболу.

Наполи
ИнтерЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Пресс-служба ФК "Интер"

Встреча в Неаполе завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Голами отметились Хакан Чалханоглу (44-я минута), Николо Барелла (62) и Маркус Тюрам (85).

«Интер» набрал 35 очков и вернулся на первую строчку в таблице чемпионата Италии. «Наполи» с 24 очками идет пятым.

Наполи
0:3
Первый тайм: 0:1
Интер
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