«Интер» разгромил «Наполи» и возглавил таблицу чемпионата Италии по футболу
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. «Интер» победил «Наполи» в матче 14-го тура чемпионата Италии по футболу.
Наполи
ИнтерЧемпионат Италии: таблица и календарь
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. «Интер» победил «Наполи» в матче 14-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Неаполе завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Голами отметились Хакан Чалханоглу (44-я минута), Николо Барелла (62) и Маркус Тюрам (85).
«Интер» набрал 35 очков и вернулся на первую строчку в таблице чемпионата Италии. «Наполи» с 24 очками идет пятым.