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17:56 (мск), источник: Vesti.kz

В Турции раскритиковали трансфер Зайнутдинова в «Бешикташ»

Аккаунт Beşiktaş Reports в соцсети X (бывший Twitter) выступил с критикой трансфера полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова в «Бешикташ», сообщают Vesti.kz.

Бешикташ
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Источник: ФК "Бешикташ"

Зайнутдинов перешел в турецкий клуб в августе. Сумма трансфера составила 4,5 миллиона евро. Также ЦСКА получит бонус в размере 500 тысяч евро плюс 15 процентов от будущей перепродажи игрока.

Сам казахстанец подписал с турецким клубом четырехлетний контракт. По его условиям он зарабатывает 1,2 миллиона евро.

«4,5 миллиона евро заплачено за Бахтиера. 4 миллиона евро заплатили за Онану. Новое руководство должно расследовать эти два трансфера», — пишет аккаунт.

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