В Турции раскритиковали трансфер Зайнутдинова в «Бешикташ»

Зайнутдинов перешел в турецкий клуб в августе. Сумма трансфера составила 4,5 миллиона евро. Также ЦСКА получит бонус в размере 500 тысяч евро плюс 15 процентов от будущей перепродажи игрока.

Сам казахстанец подписал с турецким клубом четырехлетний контракт. По его условиям он зарабатывает 1,2 миллиона евро.