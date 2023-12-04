В Турции раскритиковали трансфер Зайнутдинова в «Бешикташ»
Аккаунт Beşiktaş Reports в соцсети X (бывший Twitter) выступил с критикой трансфера полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова в «Бешикташ», сообщают Vesti.kz.
Бешикташ
Аккаунт Beşiktaş Reports в соцсети X (бывший Twitter) выступил с критикой трансфера полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова в «Бешикташ», сообщают Vesti.kz.
Зайнутдинов перешел в турецкий клуб в августе. Сумма трансфера составила 4,5 миллиона евро. Также ЦСКА получит бонус в размере 500 тысяч евро плюс 15 процентов от будущей перепродажи игрока.
Сам казахстанец подписал с турецким клубом четырехлетний контракт. По его условиям он зарабатывает 1,2 миллиона евро.
«4,5 миллиона евро заплачено за Бахтиера. 4 миллиона евро заплатили за Онану. Новое руководство должно расследовать эти два трансфера», — пишет аккаунт.