Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Динамо
Рубин
00
Футбол. Зарубежный
22:45
Торино
Аталанта
Футбол. Зарубежный
23:00
Сельта
Кадис
Футбол. Зарубежный
3.12
Наполи
Интер
03
Футбол. Еврокубки
3.12
Вильярреал
Панатинаикос
32
Футбол. Зарубежный
3.12
Барселона
Атлетико
10
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
3.12
Барселона
Атлетико
10
3.12
Севилья
Вильярреал
11
3.12
Альмерия
Бетис
00
3.12
Мальорка
Алавес
00
2.12
Осасуна
Реал Сосьедад
11
2.12
Реал
Гранада
20
2.12
Атлетик
Райо Вальекано
40
2.12
Жирона
Валенсия
21
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
19:28 (мск), источник: Чемпионат.com

В Испании похвалили Арсена Захаряна за игру в последних матчах «Реала Сосьедад»

Известное испанское издание Mundo Deportivo похвалило российского полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, отметив, что Арсен прибавляет с каждым новым матчем за испанский клуб.

Реал СосьедадЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

«Захарян прибавляет с каждой неделей. Он сыграл 74, 23, 90 и 72 минуты в последних четырех матчах, в которых он, наконец, показал тот футбол, из-за которого “Реал Сосьедад” заплатил за него € 11 млн московскому “Динамо”.

Он блестяще обострял в некоторых моментах против “Зальцбурга”, всегда чувствовал себя более комфортно на позициях инсайда, нежели на фланге, и имел явные шансы забить, особенно в последних двух матчах», — написал журналист Mundo Deportivo Анхель Лопес.

Напомним, из 13 встреч «Реала Сосьедад», в которых участвовал Захарян, он только один раз сыграл с первой и до последней минуты. Арсен ещё не успел отметиться результативными действиями за испанский клуб.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Полиция била нас по голове, спине, животу». Ад в Бразилии
Овечкин — «зверь», но ниже Гашека. В Америке назвали место Ови в истории
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь