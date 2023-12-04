В Испании похвалили Арсена Захаряна за игру в последних матчах «Реала Сосьедад»

«Захарян прибавляет с каждой неделей. Он сыграл 74, 23, 90 и 72 минуты в последних четырех матчах, в которых он, наконец, показал тот футбол, из-за которого “Реал Сосьедад” заплатил за него € 11 млн московскому “Динамо”.



Он блестяще обострял в некоторых моментах против “Зальцбурга”, всегда чувствовал себя более комфортно на позициях инсайда, нежели на фланге, и имел явные шансы забить, особенно в последних двух матчах», — написал журналист Mundo Deportivo Анхель Лопес.