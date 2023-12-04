Игрок «Реала» Беллингем: Я разочаровываю Анчелотти в одном аспекте

"Почему я забиваю так много? Я прилагаю все усилия, чтобы совершенствоваться в работе, но есть и заслуга мистера Анчелотти, который нашёл для меня подходящую позицию и дал мне больше свободы на поле. Так что теперь я летаю.

Анчелотти хвалил меня? Верно, но я знаю, что разочаровываю его в одном аспекте…

Чем разочаровываю? Я просто ещё не говорю по-испански… Прошу прощения, но я сталкиваюсь с неожиданными препятствиями в изучении этого языка. Признаюсь, мне трудно. В любом случае, я обещаю максимальную приверженность делу, гарантирую.