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22:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Игрок «Реала» Беллингем: Я разочаровываю Анчелотти в одном аспекте

Полузащитник «Реал» Мадрид Джуд Беллингем заявил, что разочаровывает главного тренера команды Карло Анчелотти в одном аспекте.

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"Почему я забиваю так много? Я прилагаю все усилия, чтобы совершенствоваться в работе, но есть и заслуга мистера Анчелотти, который нашёл для меня подходящую позицию и дал мне больше свободы на поле. Так что теперь я летаю.

Анчелотти хвалил меня? Верно, но я знаю, что разочаровываю его в одном аспекте…

Чем разочаровываю? Я просто ещё не говорю по-испански… Прошу прощения, но я сталкиваюсь с неожиданными препятствиями в изучении этого языка. Признаюсь, мне трудно. В любом случае, я обещаю максимальную приверженность делу, гарантирую.

Дать обещание на будущее? Я человек, который амбициозен и любит соревноваться. Итак, теперь, когда у меня в руках престижный приз Golden Boy, я хочу быстро двигаться дальше. Я надеюсь, что эта награда станет стартовой площадкой для завоевания многих других трофеев", — приводит слова Беллингема Tuttoport.

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