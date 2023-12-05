Главный тренер ФК «Динамо»: стремимся попасть в групповой этап еврокубков

«Мотивация и амбиции игроков минского “Динамо” никогда не вызывали сомнений: клуб всегда собирает футболистов, обладающих нужным уровнем мастерства для решения поставленных задач. Но при этом “Динамо” 19 лет не было чемпионом страны. Безусловно, здесь играл свою роль психологический фактор. Чтобы нацелить футболистов на максимальный результат, надо было работать именно с этой точки зрения. Прежде чем выйти на поле и углубиться в тренировочный процесс, моей задачей было сплотить ребят, собрать коллектив единомышленников, который был бы способен на этой дистанции сработать по максимуму и прийти к тому, к чему мы в итоге пришли, — подчеркнул Вадим Скрипченко. — После чемпионства уже можно говорить, что работа была проведена качественно, и в этом огромная заслуга ребят, что они услышали мой посыл и каждодневные эмоции. Уверен: быть профессионалами нужно не только на протяжении матчей и теоретических занятий, но и оставаться такими в быту. Все родные и близкие должны были помогать ребятам, чтобы они в хорошем настроении приходили на занятия. В итоге все факторы сложились воедино, и, я считаю, этот титул мы заслужили».

Главный тренер минского «Динамо» также отметил, что сразу же по окончании чемпионата началась работа по подготовке к следующему сезону. «С некоторыми игроками мы уже продлили контракты, многие соглашаются остаться в таком амбициозном клубе, как “Динамо”, и вместе решать масштабные задачи на будущий год. Это и завоевание Суперкубка страны, и победа в Кубке, к тому же нужно удержать первую позицию в чемпионате. На международной арене хотелось бы выступить не так, как в прошедшем сезоне. Будем стремиться попасть в групповой этап одного из еврокубков, — поделился планами специалист. — Наш состав сохранится примерно на 75%. Уже известно, что нас покидает Душан Бакич, у которого есть более выгодное предложение из более сильного чемпионата. Душан был очень важной фигурой в достижении этого успеха, и он по праву заслужил повышение. Мы благодарны ему за все и желаем успехов. Удачный сезон провел и Ориньо, это защитник с большими перспективами, у которого также есть интерес сыграть в более сильной лиге. Но конкретики пока нет, и если подобных предложений не будет, он останется у нас. Кроме того, на протяжении сезона мы следили за нашим ближайшим резервом, и я вижу в этих ребятах игроков для усиления основного состава. В частности, Максим Будько, Захар Холодов, Трофим Мельниченко и Владислав Кролик со следующего года будут работать в основной команде».