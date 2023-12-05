В Испании переизбрали президента футбольной лиги

Срок полномочий Тебаса истекал 26 декабря. Ранее функционер ускорил проведение выборов, которые изначально были запланированы на 2024-й год, подав в отставку с поста главы Ла Лиги.

Тебас являлся единственным кандидатом на данный пост и формально избран временным президентом. Его официальное утверждение в должности должно состояться 14 декабря.