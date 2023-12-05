В Испании переизбрали президента футбольной лиги
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Хавьер Тебас переизбран на пост президента испанской футбольной Ла Лиги, сообщает агентство EFE.
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Хавьер Тебас переизбран на пост президента испанской футбольной Ла Лиги, сообщает агентство EFE.
Срок полномочий Тебаса истекал 26 декабря. Ранее функционер ускорил проведение выборов, которые изначально были запланированы на 2024-й год, подав в отставку с поста главы Ла Лиги.
Тебас являлся единственным кандидатом на данный пост и формально избран временным президентом. Его официальное утверждение в должности должно состояться 14 декабря.
Функционер возглавляет Ла Лигу с 2013 года. Это будет его четвертый срок на посту президента.