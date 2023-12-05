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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
20:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В Испании переизбрали президента футбольной лиги

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Хавьер Тебас переизбран на пост президента испанской футбольной Ла Лиги, сообщает агентство EFE.

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Источник: Официальный твиттер портала L'Equipe

Срок полномочий Тебаса истекал 26 декабря. Ранее функционер ускорил проведение выборов, которые изначально были запланированы на 2024-й год, подав в отставку с поста главы Ла Лиги.

Тебас являлся единственным кандидатом на данный пост и формально избран временным президентом. Его официальное утверждение в должности должно состояться 14 декабря.

Функционер возглавляет Ла Лигу с 2013 года. Это будет его четвертый срок на посту президента.

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