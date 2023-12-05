«Аль-Наср» без Роналду ушел от поражения в Таджикистане

Хозяева поля на 32-й минуте благодаря голу Алишера Джалилова вышли вперед. Гости отыгрались на 50-й минуте после взятия ворот в исполнении Абдурахмана Гариба.

Отметим, что звезда «Аль-Насра» Криштиану Роналду не прилетел в Таджикистан.