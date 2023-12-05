«Аль-Наср» без Роналду ушел от поражения в Таджикистане
Саудовский «Аль-Наср» в матче Азиатской Лиги чемпионов сыграл вничью с «Истиклолом» из Таджикистана, сообщают Vesti.kz. Встреча группы E в Душанбе завершилась со счетом 1:1.
Саудовский «Аль-Наср» в матче Азиатской Лиги чемпионов сыграл вничью с «Истиклолом» из Таджикистана, сообщают Vesti.kz. Встреча группы E в Душанбе завершилась со счетом 1:1.
Хозяева поля на 32-й минуте благодаря голу Алишера Джалилова вышли вперед. Гости отыгрались на 50-й минуте после взятия ворот в исполнении Абдурахмана Гариба.
Отметим, что звезда «Аль-Насра» Криштиану Роналду не прилетел в Таджикистан.
«Аль-Наср», досрочно гарантировал себе выход в плей-офф турнира с первого места. Саудовский клуб набрал 14 очков. «Истиклол», набрав три балла, занял последнюю строчку в группе.