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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
22:43 (мск), источник: Чемпионат.com

«Когда бывшая команда не жалеет о твоём уходе». В Италии раскритиковали Миранчука

В понедельник, 4 декабря, состоялся матч 14-го тура итальянской серии А между «Торино» и «Аталантой». Хозяева одержали разгромную победу со счётом 3:0.

Торино
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Российский полузащитник гостей Алексей Миранчук начал встречу в стартовом составе и был заменен на 90+1-й минуте. Итальянское издание La Gazzetta dello Sport оценило игру Миранчука на пять баллов из десяти.

«Тот случай, когда бывшая команда не жалеет о твоём уходе. Родиригес, прямой оппонент Алексея, провёл отличный матч, а на совести русского — первый пропущенный гол. Сначала потерял мяч, а потом упустил из вида Влашича. Опасный удар по воротам Милинковича нанёс слишком поздно», — говорится в комментарии в печатном издании.

На данный момент после 14 сыгранных матчей Серии А «Торино» располагается на 10-й позиции с 19 очками. «Аталанта» находится на восьмом месте с 20 очками.

Торино
3:0
Первый тайм: 1:0
Аталанта
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