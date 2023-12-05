«Когда бывшая команда не жалеет о твоём уходе». В Италии раскритиковали Миранчука

Российский полузащитник гостей Алексей Миранчук начал встречу в стартовом составе и был заменен на 90+1-й минуте. Итальянское издание La Gazzetta dello Sport оценило игру Миранчука на пять баллов из десяти.

«Тот случай, когда бывшая команда не жалеет о твоём уходе. Родиригес, прямой оппонент Алексея, провёл отличный матч, а на совести русского — первый пропущенный гол. Сначала потерял мяч, а потом упустил из вида Влашича. Опасный удар по воротам Милинковича нанёс слишком поздно», — говорится в комментарии в печатном издании.