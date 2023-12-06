Судьи отказались работать на матчах чемпионата Греции по футболу

Арбитры составили письмо и направили его президенту Греческой федерации футбола Панайотису Балтакосу, премьер-министру Греции Кириакосу Мицотакису, а также министру общественной безопасности и министру спорта. В нем отмечается, что последней каплей стали ситуации с поджогом дома и магазина Андреаса Гамариса в ноябре и угрозами в адрес Тасоса Папапетру и его семьи после игры между «Волосом» и «Олимпиакосом» (2:2) в декабре.

«В последние годы греческие и иностранные арбитры стали мишенями, грушами для битья и козлами отпущения. Безнаказанная травля, освистывание, издевательства, разрушение репутации, угрозы, словесные и физические нападки, незнание основных правил игры, незнание основных правил VAR — вот лишь некоторые из вещей, которые сделали климат токсичным для футбола», — говорится в письме.

«Арбитры высшего дивизиона приняли решение не выполнять свои обязанности ни в одном матче начиная с 14-го тура Суперлиги и до тех пор, пока условия не станут нормальными для нашей физической неприкосновенности. Цель всего этого — защитить нас и наши семьи», — отмечается в тексте.