«Манчестер Сити» так не проседал шесть лет. Что происходит с командой Гвардиолы?

«Манчестер Сити» в АПЛ три тура подряд сыграл вничью. Это уже само по себе событие для клуба, который долгое время называли сильнейшим в Европе, а в июне этот статус был закреплён официально — после победы в Лиге чемпионов. У «Сити» не было трёх матчей подряд без побед с сезона-2016/2017. То был первый год Гвардиолы в команде, которая только формировалась, а в основе выходили такие люди, как вратарь Вилли Кабальеро и нападающий Нолито.

Сейчас у «Сити» на каждой позиции звезда или как минимум топ-футболист, поэтому результаты и удивляют. Понятно, что на 14 турах сезон не заканчивается, но привычнее было бы уже видеть отрыв «Сити», чем отставание в шесть очков (при игре в запасе) от «Арсенала» (хотя год назад ситуация была похожей) и третье место в таблице.

Из трёх ничьих больше всего удивила первая — с «Челси». Если взглянуть на тайминг забитых мячей, то можно подумать, что лондонцы «отскочили». В том плане, что сравняли счёт лишь на 90+5-й минуте. Однако по игре «Челси» смотрелся даже лучше соперника — это и визуальное впечатление, и статистика ожидаемых голов.

Тренеру «Челси» Почеттино удалось навязать хаотичный футбол, который «Сити» не удалось взять под контроль за счёт перекатывания мяча. Гвардиола делал замены, нацеленные на то, чтобы успокоить темп (вышел Грилиш вместо Доку, а ещё Ковачич вместо Альвареса), но рисунок не изменился. Игра осталась раскрытой в обе стороны, и отсюда такой счёт — 4:4.

Ничьи с «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» можно объединить, потому что по содержанию матчи были похожи. «Сити» создал больше моментов, но подвела реализация. Особенно это касается первого тайма с «Тоттенхэмом». Какой-то запредельный уровень расточительства.

Не хочется всё списывать на невезение. Это слишком простой ответ, но, когда Доку бьёт в крестовину, а через шесть минут Альварес попадает в штангу, тяжело объяснить, почему мяч не заходит в ворота. Тем более при всех упущенных моментах Холанда, который бил в том числе из вот такой позиции.

Источник: Кадр из трансляции

Реализация всегда была сильной стороной Холанда. И даже в этом сезоне он не то чтобы проваливается. За 14 туров он забил 14 мячей при 14,1 xG. Кстати, у нападающего похожая ситуация в Лиге чемпионов — за пять матчей у него набралось пять голов при 5,4 xG. На редкость равномерные показатели.

Отсутствие голов в матче с «Тоттенхэмом» норвежец мог компенсировать двумя голевыми передачами, но ему удалось сделать только одну. Когда Холанд отправил Грилиша один на один с вратарём «Тоттенхэма», судья Саймон Хупер зафиксировал фол в пользу «Сити». Тот случай, когда «в пользу» уместнее взять в кавычки. На 90+4-й минуте при счёте 3:3 арбитр лишил хозяев ещё одного выхода один на один. Кажется, мы ещё никогда не видели Холанда настолько взбешённым.

Эмоции форварда можно понять, но теперь против него открыли дисциплинарное дело. Холанду грозит бан за слишком импульсивные высказывания в адрес судьи. Правда, по информации ESPN, нападающий всё же избежит дисквалификации.

Раньше «Сити» максимально достойно реагировал на потерю очков. Без особых жалоб на судей, без призывов к переигровкам, без претензий к конкурентам. Даже если «Ливерпуль» давит на АПЛ по поводу расследования насчёт финансовой отчётности «Сити», а Нуньес налетает на Гвардиолу с нелепыми претензиями, то Пеп реагирует иронично и максимально корректно. Однако на фоне последнего матча невозмутимость «Сити» уже исчезла. Бушевал не только Холанд, но и его тренер. А впереди матч с «Астон Виллой», которая отлично смотрится при Эмери и сейчас идёт на четвёртом месте в АПЛ.

С другой стороны, «Сити», даже потенциально отставая на три очка, всё равно выглядит фаворитом в борьбе за титул. Тем более что в январе команду ждёт усиление. И речь не про трансфер, а восстановление после травмы одного из ключевых футболистов. Как мы знаем, при здоровом Де Брёйне ещё более результативным оказывается Холанд.