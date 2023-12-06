«Энергетик-БГУ» и футболисты «Витебска» сыграли вничью в первом переходном матче

Сегодня на поле столичного РЦОР-БГУ обе команды имели возможности выйти вперед, но счет так и не был открыт — ничья 0:0. Ответный поединок состоится 9 декабря в Витебске. В этом сезоне «Энергетик-БГУ» занял 14-е, предпоследнее место в элитном дивизионе, а «Витебск» финишировал третьим в первой лиге национального чемпионата. Высшую лигу покидает бобруйская «Белшина», дзержинский «Арсенал» и могилевский «Днепр» завоевали прямые путевки в элиту.