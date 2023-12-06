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16:24 (мск), источник: БЕЛТА

«Энергетик-БГУ» и футболисты «Витебска» сыграли вничью в первом переходном матче

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский «Энергетик-БГУ» и футболисты «Витебска» не выявили победителя в первом переходном матче за право выступать в высшей лиге чемпионата Беларуси в 2024 году, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Энергетик-БГУ
Витебск
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Источник: БЕЛТА

Сегодня на поле столичного РЦОР-БГУ обе команды имели возможности выйти вперед, но счет так и не был открыт — ничья 0:0. Ответный поединок состоится 9 декабря в Витебске. В этом сезоне «Энергетик-БГУ» занял 14-е, предпоследнее место в элитном дивизионе, а «Витебск» финишировал третьим в первой лиге национального чемпионата. Высшую лигу покидает бобруйская «Белшина», дзержинский «Арсенал» и могилевский «Днепр» завоевали прямые путевки в элиту.

Чемпионами Беларуси стали футболисты минского «Динамо», серебро второй раз в своей истории завоевал гродненский «Неман», обладателем бронзовых наград также во второй раз стало жодинское «Торпедо-БелАЗ». Бомбардирскую гонку 33-го чемпионата Беларуси выиграл минский динамовец Владислав Морозов, на счету которого 16 забитых мячей. На два гола меньше в активе Егора Зубовича из «Немана».

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