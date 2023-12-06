Marca: украинский вратарь Лунин хочет покинуть «Реал»

По сведениям источника, Лунин недоволен своей ролью в «Реале». Андрей хотел бы получить статус первого вратаря. Украинец понимает, что добиться этого в Мадриде будет сложно. В связи с этим он планирует покинуть стан «сливочных» в ближайшее время.