Экс-игрок «Спартака» Чельстрём стал главой Шведской футбольной ассоциации

«Я с нетерпением жду возможности внести свой вклад в прокладывание нового пути шведского футбола. Причина, по которой я взял на себя эту роль, заключается в том, что я с детства увлекался шведским футболом, и для меня было честью играть за сборную Швеции. Нам нужно проложить новый путь для развития футбола в стране», — приводит слова Чельстрёма сайт ассоциации.