Владелец «Интер Майами» рассказал, как убедил Месси переехать в США

«Я сказал Месси, что такой суперспортсмен как он, может изменить вид спорта в стране. Что у него есть возможность изменить спорт в США, на крупнейшем коммерческом рынке мира. Я был уверен на тысячу процентов, что если он выиграет чемпионат мира, то он перейдет, потому что это главное его достижение в карьере. После такого ему нужна была новая глава, совершенно другая. Чистые страницы», — сказал Хорхе Мас Time.