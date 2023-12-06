Владелец «Интер Майами» рассказал, как убедил Месси переехать в США
Владелец «Интер Майами» Хорхе Мас рассказал, как убедил аргентинского нападающего Лионеля Месси перейти в МЛС.
Владелец «Интер Майами» Хорхе Мас рассказал, как убедил аргентинского нападающего Лионеля Месси перейти в МЛС.
«Я сказал Месси, что такой суперспортсмен как он, может изменить вид спорта в стране. Что у него есть возможность изменить спорт в США, на крупнейшем коммерческом рынке мира. Я был уверен на тысячу процентов, что если он выиграет чемпионат мира, то он перейдет, потому что это главное его достижение в карьере. После такого ему нужна была новая глава, совершенно другая. Чистые страницы», — сказал Хорхе Мас Time.
Месси перешел в «Интер Майами» летом 2023 года после окончания контракта с «ПСЖ».