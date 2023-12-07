«Ливерпуль» победил «Шеффилд Юнайтед»

У мерсисайдцев гол на 37-й минуте забил Вирджил ван Дейк. В добавленное время точку в матче поставил Доминик Собослаи.

«Ливерпуль» не проигрывает в 8-м матче чемпионата подряд — 5 побед и 3 ничьих. Команда Юргена Клоппа набрала 34 очка и занимает второе место в турнирной таблице АПЛ.

«Шеффилд» провел первый матч под руководством нового главного тренера Криса Уайлдера. Команда с 5 очками замыкает таблицу АПЛ (20-е место).

«Фулхэм» разгромил дома «Ноттингем Форест» со счетом 5:0. По дублю оформили Алекс Ивоби и Рауль Хименес.

«Фулхэм» набрал 18 очков и занимает 12-е место в таблице АПЛ. «Ноттингем» с 13 очками — на 16-й строчке.

«Борнмут» на выезде был сильнее «Кристал Пэлас» — 2:0. У гостей голы забивали Маркос Сенеси и Киффер Мур.