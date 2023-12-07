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00:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ливерпуль» победил «Шеффилд Юнайтед»

«Ливерпуль» на выезде обыграл «Шеффилд» в матче 15-го тура АПЛ — 2:0.

ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

У мерсисайдцев гол на 37-й минуте забил Вирджил ван Дейк. В добавленное время точку в матче поставил Доминик Собослаи.

«Ливерпуль» не проигрывает в 8-м матче чемпионата подряд — 5 побед и 3 ничьих. Команда Юргена Клоппа набрала 34 очка и занимает второе место в турнирной таблице АПЛ.

«Шеффилд» провел первый матч под руководством нового главного тренера Криса Уайлдера. Команда с 5 очками замыкает таблицу АПЛ (20-е место).

«Фулхэм» разгромил дома «Ноттингем Форест» со счетом 5:0. По дублю оформили Алекс Ивоби и Рауль Хименес.

«Фулхэм» набрал 18 очков и занимает 12-е место в таблице АПЛ. «Ноттингем» с 13 очками — на 16-й строчке.

«Борнмут» на выезде был сильнее «Кристал Пэлас» — 2:0. У гостей голы забивали Маркос Сенеси и Киффер Мур.

«Брайтон» дома обыграл «Брентфорд» — 2:1. У хозяев голы забивали Паскаль Гросс и Джек Хиншелвуд. У гостей отличился Брайан Мбемо.

Шеффилд Юнайтед
0:2
Первый тайм: 0:1
Ливерпуль
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