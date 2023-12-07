Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Эвертон
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:30
Брест
Страсбур
Футбол. Зарубежный
23:15
Тоттенхэм Хотспур
Вест Хэм
Футбол. Еврокубки
6.12
Вильярреал
Маккаби Хайфа
00
Футбол. Зарубежный
6.12
Манчестер Юнайтед
Челси
21
Футбол. Зарубежный
6.12
Астон Вилла
Манчестер Сити
10
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
6.12
Манчестер Юнайтед
Челси
21
6.12
Астон Вилла
Манчестер Сити
10
6.12
Брайтон
Брентфорд
21
6.12
Фулхэм
Ноттингем Форест
50
6.12
Шеффилд Юнайтед
Ливерпуль
02
6.12
Кристал Пэлас
Борнмут
02
5.12
Лутон Таун
Арсенал
34
5.12
Вулверхэмптон
Бернли
10
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
13:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«МЮ» растранжирил тысячу моментов, но обыграл «Челси». До «Ман Сити» — всего три очка

Команда Эрика тен Хага победила на «Олд Траффорд».

Манчестер Юнайтед
ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Хромые гранды

«Манчестер Юнайтед» и «Челси» переживают совсем не золотые и даже не серебряные времена. Скорее всего, лет через 10−20 болельщики этих клубов будут с ужасом вспоминать 2023-й и радоваться, что этот год позади. Но в настоящем — придется помучиться.

Футбол

Англия 2023/2024
Тур 15, 6.12.2023, 23:15

Манчестер Юнайтед2Челси1

Лондонцы сейчас нестабильны. Пусть по игре и по результату они прибавили с минувшей весны, но «Челси» все равно все еще в кризисе — до старта тура синие занимали десятое место, к которому никто на «Стэмфорд Бридж» привыкать не намерен.

У «МЮ» ситуация не лучше. Да, в таблице АПЛ команда Эрика тен Хага находится выше лондонцев, но в Лиге чемпионов она на грани вылета, да и обстановка внутри команды ужасающая. По крайней мере, так сообщают журналисты различных СМИ: на днях, например, надежный инсайдер Sky Sports Каве Солекол сообщил, что половина игроков «Юнайтед» недовольна голландцем, его тактикой, обилием бега на тренировках и ситуацией вокруг отстранения Джейдона Санчо.

Что сделал клуб в ответ? Правильно, забанил и Солекола, а заодно еще трех инсайдеров. Все они, к слову, работают на известные СМИ и имеют неплохой вес среди британских журналистов, так что непопулярный шаг «МЮ» наводит на подозрения о правдоподобности их информации.

Капитан Колвилл

Подозрительно выглядел и стартовый состав «дьяволов», в котором не оказалось Рэшфорда. То есть если руководствоваться исключительно формой форварда сборной Англии, то все верно, но раньше тен Хаг на это закрывал глаза. А тут, сразу после слива, Маркус оказался в резерве — на радость конспирологам.

Читайте также
Дубль Мактоминея принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Челси»

Маурисио Почеттино тоже не обошелся без сюрпризов. Состав «Челси» выглядел предсказуемо, но капитанскую повязку получил неожиданный игрок. Гэллахер отбывал дисквалификацию, Чилуэлл травмирован, Джеймс остался в запасе, поэтому команду на поле вывел 20-летний защитник Колвилл, который лишь в августе дебютировал за «Челси». Впрочем, некоторые болельщики не удивились, а воодушевились, ведь молодой капитан носит 26-й номер — как когда-то Джон Терри.

Источник: Reuters

Рахим Стерлинг

Аттракцион расточительности

«Юнайтед» начал матч лучше. Намного лучше. Уже на первых минутах чуть не забили Хейлунн и Антони, а Кукурелья едва не срезал мяч в свои ворота. А самый жирный момент упустил Бруну Фернандеш — Энцо наступил на ногу Антони в своей штрафной, однако португалец не сумел своим фирменным прыжком обхитрить Санчеса: голкипер «Челси» отразил пенальти.

Лондонцы выдали, пожалуй, худший старт матча в сезоне, хотя даже в такой ситуации могли открыть счет — Мудрик попал в штангу. Однако «МЮ» получил уж слишком много свободы у чужой штрафной и все-таки добился своего: на выручку пришел Мактоминей. Он же вскоре мог оформить дубль, когда дважды за секунду бил в упор, но в обоих случаях попадал в Санчеса.

Реализация у команды тен Хага была чудовищной, а в таких случаях соперник часто наказывает. Но «Юнайтед» повезло, потому что на другой половине поля оказалась команда с идентичными проблемами: сначала шикарный момент упустил Джексон, затем — Мудрик. И только Палмер после хитроумного смещения в центр и неординарного удара в угол сумел забить перед перерывом. Можно сказать, что синие все-таки наказали «МЮ» за расточительность, но у них самих сперва вышла заминка.

Источник: Reuters

Дубль Мактоминея

В перерыве гуру статистики из Opta опубликовали показательную деталь: коэффициент xG «МЮ» в первом тайме равнялся аж 2,78 — подобного за 45 минут в текущем чемпионате еще никто не добивался. Следовало ожидать спектакля и во второй половине встречи, но команда тен Хага на этот раз, к удивлению, начала медленно. Как и «Челси».

Однако постепенно «Юнайтед» начал разгоняться и создавать моменты: Антони, Фернандеш и Мактоминей вполне могли отличиться, а в другом эпизоде хозяева выпрашивали пенальти за игру Колвилла рукой. Другими словами, «МЮ» продолжал транжирить энергию впустую, чтобы затем, как и до перерыва, все-таки добиться своего. Вновь «дьяволов» вывел вперед Мактоминей, замкнувший подачу Гарначо.

Шотландец вообще в этом матче играл примерно так же, как за свою сборную, где центральный полузащитник «МЮ» — главная ударная сила. На 72-й минуте Мактоминей вполне мог оформить хет-трик, но мяч после его удара разминулся со створом. А следом Гарначо загубил выход один на один.

Как вы поняли, и во втором тайме хозяева продолжили транжирить моменты, но на этот раз наказаны не были. Хотя у Энцо была возможность — он пяткой пытался замкнуть навес, но не попал по мячу.

В итоге «Юнайтед» все-таки удержал победу и по итогам тура обнаружил себя всего в трех очках от соседей из «Манчестер Сити», которые уступили «Астон Вилле». Удивительный сезон в АПЛ: беспощадно критикуемый тен Хаг всего в одной победе от великого Гвардиолы.

Автор: Гоша Чернов

Манчестер Юнайтед
2:1
Первый тайм: 1:1
Челси
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Дата выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»: расписание серий
Когда выйдет 6 серия «Слово пацана» и где ее смотреть
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь