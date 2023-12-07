«В жизни Килиана Мбаппе все решает мама»

Мадридский клуб сделал последнюю попытку заполучить нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе. Если француз до 1 января не продлит контакт с парижанами, «Реал» активизирует усилия и попытается договориться о трансфере, сообщают испанские СМИ. Перейдет ли Мбаппе в «Реал»? Разбирался спортивный обозреватель «Ъ FM» Владимир Осипов.

Не так давно о переходе Мбаппе в «Реал» говорили как о свершившемся факте. Источники утверждали что, мол, даже первый транш за игрока уже пришел на счета мадридского клуба. Но в итоге все равно звезда осталась в ПСЖ. Потом СМИ оправдывались, что договоренности между мадридским клубом и игроком были, но устные, и футболист их исполнять не стал.

Что, впрочем, неудивительно — в жизни Мбаппе все решает мама, которая выдавала ему €200, когда зарплата Килиана составляла €500 тыс. в месяц.

Сейчас французу 24 года, он зарабатывает €57 млн в год после уплаты налогов и без учета бонусов. И отпускать своего игрока ПСЖ явно не собирается. Слишком он важен для команды, уверен футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает в Париже:

«Лучший игрок команды. Нападающего такого уровня во Франции, думаю, и в мире, сейчас нет. Не представляю, кто может заменить Мбаппе в ПСЖ. Такого футболиста просто нет». Вадим Трушков футбольный агент

Поэтому сейчас СМИ утверждают, что мадридский «Реал» сделает последнюю попытку подписать звезду и зафиксировать все договоренности на бумаге. Футболисту дали время подумать до 15 января. И если он не примет предложение, то «Реал» начнет переговоры с Эрлингом Холанном.

Ценник на игроков, если верить порталу Transfermarkt, одинаковый — €180 млн. Хотя, скорее всего, и за Мбаппе и за Холанна «Реалу» придется выложить больше. Что касается француза, то не так давно речь шла о невероятной сумме — €224 млн. Но даже эти деньги за него все равно стоит заплатить, уверен футбольный менеджер Юрий Белоус:

«Мбаппе — топ. Это человек, который делает результат. Только его футболок продадут на €100 млн. Мбаппе будет определять историю футбола в ближайшие 10−12 лет». Юрий Белоус футбольный менеджер

Также не стоит забывать, что контракт у Мбаппе с парижским клубом действует до конца текущего сезона. Так что при определенных раскладах игрок может уйти из ПСЖ бесплатно и получить от нового клуба сумасшедший подписной бонус.

Есть еще один момент, который не все учитывают: Мбаппе хочет вступить на Олимпиаде за сборную Франции, и ПСЖ готов его отпустить. Так что вероятность того, что Мбаппе останется в Париже, велика. Но спекуляций по поводу его перехода будет множество, считает футбольный агент Дмитрий Селюк:

«В СМИ очень много фейков. Часто пишут одни цифры, а на самом деле все не так. Но, безусловно, если раньше сумма в €100 млн казалась неимоверной цифрой, то сегодня это разменный показатель для многих футболистов, не единиц, но уже десятков». Дмитрий Селюк футбольный агент

Стоит сказать, что и зарабатывать топ-игроки тоже стали значительно больше. Причем бонусы, которые они получают, порой значительно выше зарплат. У того же Мбаппе почти €100 млн призовых в год, у Холанна — €50 млн.