Стали известны трансферные планы «Астаны»

Источник: ФК "Астана"

По информации источника, столичный клуб избавится от легионеров, которым уже за 30 лет. Астанчане намерены обновить состав на 70 процентов.

Также отмечается, что главный тренер команды Григорий Бабаян сохранит свой пост на следующий год.

Напомним, что «Астана» заняла второе место в чемпионате Казахстана-2023.