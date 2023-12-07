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17:25 (мск), источник: Vesti.kz

Стали известны трансферные планы «Астаны»

Футбольный клуб «Астана» серьезно перетряхнет состав к следующему сезону, сообщают Vesti.kz.

АстанаЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: ФК "Астана"

По информации источника, столичный клуб избавится от легионеров, которым уже за 30 лет. Астанчане намерены обновить состав на 70 процентов.

Также отмечается, что главный тренер команды Григорий Бабаян сохранит свой пост на следующий год.

Напомним, что «Астана» заняла второе место в чемпионате Казахстана-2023.

При этом она продолжает свое выступление на групповом этапе Лиги конференций. Следующую игру столичные футболисты проведут на выезде с «Викторией» (Пльзень) 14 декабря.

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