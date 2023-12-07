Восхищение бескомпромиссной игрой. Футболистам «Немана» вручили серебряные медали чемпионата Беларуси

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«Поздравляю вас с высокой наградой. Вы демонстрировали очень красивый, зажигательный футбол, которому отдавали себя и делали все во имя победы. Поздравляю тренерский штаб, разрабатывавший тактические схемы, которые оказались вашим соперникам не по зубам. Всех тех, кто ковал эти победы. Конечно, родных спортсменов, которые помогали восстанавливаться физически, психологически. Все вместе вы обеспечили высокое место в турнирной таблице, серебряные медали, вы стали вице-чемпионами. И от победы вас отделяют всего четыре буквы. Спасибо вам за колоссальные положительные эмоции, которые вы подарили болельщикам (очень много людей сопереживали, поистине радовались вашим победам). Мы всегда верили в то, что все самое лучшее еще впереди», — сказал председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник.

Команду города с заслуженным успехом поздравил и помощник Президента — инспектор по Гродненской области Юрий Караев. «Вы достойны и большего. Мы восхищаемся вашей самоотверженностью, честной и бескомпромиссной игрой. В последнем матче, хотя он ничего не решал, вы подарили удовольствие зрителям, всему городу. Как говорит наш Президент, спорт — это лучшая дипломатия, и вы на международной арене подтвердили это, показали всем, кто такие белорусы, что такое Гродно и что такое настоящие мужики», — подчеркнул он.

Команда с уверенностью смотрит в будущее. «То, что задолжали, мы вернули. Мы сражались как мужчины, и второе место для той ситуации, в которой мы были, — это успех. Спрос на игроков есть. Но в то же время руководство делает все возможное, чтобы ключевые игроки остались. Надо время, чтобы мы понимали, кто у нас остается, с кем будем работать. А дальнейшая стратегия, конечно, есть», — добавил главный тренер футбольного клуба «Неман» Игорь Ковалевич.

Ранее «Неман» лишь раз завоевывал медали первенства: в 2002 году команда желто-зеленых минимально уступила БАТЭ в «золотом» матче.