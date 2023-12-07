The Independent: «МЮ» готов продать Каземиро, Варана и Санчо в зимнее трансферное окно

В руководстве «МЮ» также считают, что тен Хаг всё ещё имеет дело с частью игроков, которые пришли при его предшественниках, и что необходимо оставить Эрику только тех футболистов, которые нужны именно ему. Это не означает, что у всех игроков, из тех, кто доступен для трансфера, есть проблемы с голландским тренером. Например, Каземиро, который считался открытием в прошлом сезоне, не имеет проблем со специалистом, но тен Хагу нужен полузащитник другого типа. На данном этапе своей карьеры бразилец также готов сменить команду.