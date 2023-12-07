36-летний Суарес получил «Золотой мяч» как лучший игрок сезона в Бразилии
Нападающий Луис Суарес получил «Золотой мяч» как лучший игрок сезона в чемпионате Бразилии.
Нападающий Луис Суарес получил «Золотой мяч» как лучший игрок сезона в чемпионате Бразилии.
36-летний форвард стал лидером чемпионата по голевым действиям (28) и результативным передачам (11), а также вторым по голам (17).
Суарес принял участие в 33 матчах за «Гремио», команда заняла в турнирной таблице второе место.
Награду на торжественной церемонии Суаресу вручил Диего Лугано, который ранее выступал с Суаресом за сборную Уругвая.
По окончании сезона Суарес покидает Бразилию. Сообщает, что он может перейти в «Интер Майами», где выступает его бывший одноклубник по «Барселоне» Лионель Месси.