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22:28 (мск), источник: Sport24

36-летний Суарес получил «Золотой мяч» как лучший игрок сезона в Бразилии

Нападающий Луис Суарес получил «Золотой мяч» как лучший игрок сезона в чемпионате Бразилии.

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Источник: Reuters

36-летний форвард стал лидером чемпионата по голевым действиям (28) и результативным передачам (11), а также вторым по голам (17).

Суарес принял участие в 33 матчах за «Гремио», команда заняла в турнирной таблице второе место.

Награду на торжественной церемонии Суаресу вручил Диего Лугано, который ранее выступал с Суаресом за сборную Уругвая.

По окончании сезона Суарес покидает Бразилию. Сообщает, что он может перейти в «Интер Майами», где выступает его бывший одноклубник по «Барселоне» Лионель Месси.

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