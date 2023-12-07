36-летний Суарес получил «Золотой мяч» как лучший игрок сезона в Бразилии

36-летний форвард стал лидером чемпионата по голевым действиям (28) и результативным передачам (11), а также вторым по голам (17).

Суарес принял участие в 33 матчах за «Гремио», команда заняла в турнирной таблице второе место.

Награду на торжественной церемонии Суаресу вручил Диего Лугано, который ранее выступал с Суаресом за сборную Уругвая.