«Эвертон» разгромил «Ньюкасл» и покинул зону вылета АПЛ

Команды играли на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Тимом Робинсоном (Англия). Стартовый свисток прозвучал в 22:30 мск. Хозяева одержали уверенную победу — 3:0.

Первый гол в матче был забит на 79-й минуте. Его автором стал 24-летний полузащитник Дуайт Макнил, для которого этот мяч стал вторым в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги. Второй мяч на 86-й минуте в ворота Мартина Дубравки отправил полузащитник Абдулайе Дукуре. На 90+7-й минуте португальский нападающий Бету забил третий гол «ирисок».