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00:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Арбитр Сергей Карасёв поделился впечатлениями от работы в Саудовской Аравии

Российский арбитр Сергей Карасёв рассказал о работе в чемпионате Саудовской Аравии.

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Источник: Чемпионат.com

«Какие впечатления от работы в Саудовской Аравии? Хорошие, потому что, во‑первых, международных матчей у нас нет, а это одна из единственных возможностей. Мы довольны, потому что после игры команда, уступившая 0:6, обычно уходит с поля, не пожав руки судьям, расстроенной. После игры все подошли к судьям, и это говорит о том, что мы справились со своей работой. По поводу VAR, там всё отлично прошло, без походов к монитору, бригада отработала великолепно», — приводит слова Карасёва «Матч ТВ».

Напомним, 30 ноября Сергей Карасёв в качестве главного арбитра отсудил встречу 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Абха» — «Аль-Ахли» (0:6). 2 декабря он в качестве арбитра VAR обслужил игру «Аль-Охдуд» — «Аль-Иттифак» (1:0).

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