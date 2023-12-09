Арбитр Сергей Карасёв поделился впечатлениями от работы в Саудовской Аравии

«Какие впечатления от работы в Саудовской Аравии? Хорошие, потому что, во‑первых, международных матчей у нас нет, а это одна из единственных возможностей. Мы довольны, потому что после игры команда, уступившая 0:6, обычно уходит с поля, не пожав руки судьям, расстроенной. После игры все подошли к судьям, и это говорит о том, что мы справились со своей работой. По поводу VAR, там всё отлично прошло, без походов к монитору, бригада отработала великолепно», — приводит слова Карасёва «Матч ТВ».