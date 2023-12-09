«Ювентус» обыграл «Наполи» и занял первое место в Серии А

Матч завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

На 51-й минуте Маккенни нашёл Камбьязо на правом фланге, тот навесил прямо на линию вратарской, где был защитник «старой синьоры» Гатти, который головой в прыжке вколотил мяч в сетку. Этот гол остался единственным в матче.

После 15 туров Серии А «Ювентус» набрал 36 очков и на текущий момент занимает первое место в чемпионате. Однако у «Интера» (35 очков) есть игра в запасе. В свою очередь, «Наполи» заработал 24 очка и остался на пятой строчке.