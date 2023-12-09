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17:23 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Витебска» вернулись в высшую лигу чемпионата Беларуси

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Витебска» завоевали право выступать в высшей лиге чемпионата Беларуси в 2024 году, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Витебск
Энергетик-БГУ
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Источник: БЕЛТА

В сегодняшнем ответном переходном поединке с минским «Энергетиком-БГУ» витебчане выиграли у себя дома с минимальным преимуществом — 1:0. Единственный мяч был забит на 7-й минуте игры, когда Руслан Теверов реализовал пенальти. В первой встрече, состоявшейся 6 декабря на поле столичного стадиона РЦОР-БГУ, соперники не выявили победителя, сыграв вничью — 0:0. В этом сезоне «Энергетик-БГУ» занял 14-е, предпоследнее место в элитном дивизионе, а «Витебск» финишировал третьим в первой лиге национального чемпионата. Высшую лигу покидает бобруйская «Белшина», а дзержинский «Арсенал» и могилевский «Днепр» завоевали прямые путевки в элиту.

Чемпионами Беларуси стали футболисты минского «Динамо», серебро второй раз в своей истории завоевал гродненский «Неман», обладателем бронзовых наград также во второй раз стало жодинское «Торпедо-БелАЗ». Бомбардирскую гонку 33-го чемпионата Беларуси выиграл минский динамовец Владислав Морозов, на счету которого 16 забитых мячей. На два гола меньше в активе Егора Зубовича из «Немана».

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