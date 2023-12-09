Футболисты «Витебска» вернулись в высшую лигу чемпионата Беларуси

В сегодняшнем ответном переходном поединке с минским «Энергетиком-БГУ» витебчане выиграли у себя дома с минимальным преимуществом — 1:0. Единственный мяч был забит на 7-й минуте игры, когда Руслан Теверов реализовал пенальти. В первой встрече, состоявшейся 6 декабря на поле столичного стадиона РЦОР-БГУ, соперники не выявили победителя, сыграв вничью — 0:0. В этом сезоне «Энергетик-БГУ» занял 14-е, предпоследнее место в элитном дивизионе, а «Витебск» финишировал третьим в первой лиге национального чемпионата. Высшую лигу покидает бобруйская «Белшина», а дзержинский «Арсенал» и могилевский «Днепр» завоевали прямые путевки в элиту.