«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Кристал Пэлас» и вышел на первое место в АПЛ

Команды играли на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступал Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир). Стартовый свисток прозвучал в 15:30 по московскому времени. «Ливерпуль» одержал волевую победу со счётом 2:1.

Первый тайм прошёл без голов. В середине второй половины, на 57-й минуте, в ворота «Ливерпуля» был назначен пенальти. Жан-Филипп Матета реализовал 11-метровый удар, выведя «Кристал Пэлас» вперёд. Вскоре, на 76-й минуте, Мохамед Салах сравнял счёт во встрече. В концовке матча, на 90+1-й минуте, Харви Элиотт с передачи Салаха вывел «Ливерпуль» вперёд, установив окончательный счёт встречи — 2:1, победа «Ливерпуля».