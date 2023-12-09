«Борнмут» разгромил «МЮ» в матче АПЛ
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. «Манчестер Юнайтед» потерпел разгромное поражение от «Борнмута» в матче 16-го тура чемпионата Англии по футболу.
Манчестер Юнайтед
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. «Манчестер Юнайтед» потерпел разгромное поражение от «Борнмута» в матче 16-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, прошедшая в Манчестере, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В составе победителей отличились Доминик Соланке (5-я минута), Филип Биллинг (68) и Маркос Сенеси (73).
«Борнмут», набравший 19 очков, занимает 13-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). «Манчестер Юнайтед» (27 баллов) располагается на шестой строчке.
Результаты других матчей: