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20:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Борнмут» разгромил «МЮ» в матче АПЛ

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. «Манчестер Юнайтед» потерпел разгромное поражение от «Борнмута» в матче 16-го тура чемпионата Англии по футболу.

Манчестер Юнайтед
БорнмутЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Манчестере, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В составе победителей отличились Доминик Соланке (5-я минута), Филип Биллинг (68) и Маркос Сенеси (73).

«Борнмут», набравший 19 очков, занимает 13-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). «Манчестер Юнайтед» (27 баллов) располагается на шестой строчке.

Результаты других матчей:

  • «Брайтон» — «Бёрнли» — 1:1;
  • «Вулверхэмптон» — «Ноттингем Форест» — 1:1;
  • «Шеффилд Юнайтед» — «Брентфорд» — 1:0.

Манчестер Юнайтед
0:3
Первый тайм: 0:1
Борнмут
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