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20:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Мадридский «Реал» потерял очки, сыграв вничью с «Бетисом»

Сегодня, 9 декабря, проходил матч 16-го тура испанской Примеры, в котором встречались севильский «Бетис» и мадридский «Реал».

Бетис
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Источник: Reuters

Игра шла на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье. В качестве главного арбитра встречи выступал Сесар Сото Градо. Игра началась в 18:15 мск. Матч закончился со счётом 1:1.

На 53-й минуте Джуд Беллингем перехватил мяч на левом фланге, выполнил передачу на Браима Диаса и рванул открываться под ответный пас в штрафную, затем Джуд принял мяч и открыл счёт.

На 66-й минуте Виллиан Жозе нашёл Айтора Руибаля на правом полуфланге, который подработал мяч себе под удар и пробил из-за штрафной в дальний угол.

На данный момент после 16 сыгранных матчей испанской Примеры «Бетис» располагается на седьмой строчке с 26 очками. «Реал» Мадрид находится на первой строчке и имеет в своём активе 39 очков.

Бетис
1:1
Первый тайм: 0:0
Реал
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