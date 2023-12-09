«Црвена Звезда» установила мировой рекорд по беспроигрышной серии в домашних матчах

Сербский клуб не проигрывает в 122 матчах подряд начиная с апреля 2018 года. Ранее этот рекорд принадлежал мадридскому «Реалу», который не проигрывал 121 матч подряд дома с 1957 по 1965 год.

На данный момент после 17 сыгранных матчей сербской Суперлиги «Црвена Звезда» является лидером с 43 очками. При этом «Партизан» имеет такое же количество очков после 16 проведённых матчей в чемпионате.