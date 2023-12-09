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21:24 (мск), источник: Чемпионат.com

«Црвена Звезда» установила мировой рекорд по беспроигрышной серии в домашних матчах

«Црвена Звезда» установила мировой рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в домашних матчах чемпионата.

Црвена Звезда
Реал
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Источник: AFP 2023

Сербский клуб не проигрывает в 122 матчах подряд начиная с апреля 2018 года. Ранее этот рекорд принадлежал мадридскому «Реалу», который не проигрывал 121 матч подряд дома с 1957 по 1965 год.

На данный момент после 17 сыгранных матчей сербской Суперлиги «Црвена Звезда» является лидером с 43 очками. При этом «Партизан» имеет такое же количество очков после 16 проведённых матчей в чемпионате.

При этом «Црвена Звезда» выиграла однажды Лигу чемпионов в сезоне-1990/1991, становилась чемпионом сербской Суперлиги 13 раз, восемь раз выиграла Кубок Сербии, а также однажды брала титул Международного Кубка.

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