«Бешикташ» с Зайнутдиновым остался без победы в матче с тремя пенальти

Полузащитник «Бешикташа» и сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов не попал в стартовый состав. Он появился на поле на 80-й минуте. К этом моменту его клуб уступал со счетом 1:2.

На десятой минуте Эдин Джеко вывел «Фенербахче» вперед. На 24-й минуте Алекс Окслейд-Чемберлен ударом с пенальти сравнял счет, а на 63-й минуте Душан Тадич также ударом с одиннадцатиметрового вновь вернул преимущество «Фенербахче».

В концовке матча гости могли забить второй гол с пенальти, но голкипер «Бешикташа» Мерт Гюнок справился с ударом Тадича. Впрочем, «Фенербахче» в добавленное время забили третий гол, автором которого стал Себастьян Шиманьски, установив окончательный результат.