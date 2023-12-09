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21:37 (мск), источник: Vesti.kz

«Бешикташ» с Зайнутдиновым остался без победы в матче с тремя пенальти

«Бешикташ» в матче 15-го тура Турецкой Суперлиги принимал на своем поле другой стамбульский клуб «Фенербахче», сообщают Vesti.kz.

Бешикташ
Фенербахче
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Источник: ФК "Бешикташ"

Полузащитник «Бешикташа» и сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов не попал в стартовый состав. Он появился на поле на 80-й минуте. К этом моменту его клуб уступал со счетом 1:2.

На десятой минуте Эдин Джеко вывел «Фенербахче» вперед. На 24-й минуте Алекс Окслейд-Чемберлен ударом с пенальти сравнял счет, а на 63-й минуте Душан Тадич также ударом с одиннадцатиметрового вновь вернул преимущество «Фенербахче».

В концовке матча гости могли забить второй гол с пенальти, но голкипер «Бешикташа» Мерт Гюнок справился с ударом Тадича. Впрочем, «Фенербахче» в добавленное время забили третий гол, автором которого стал Себастьян Шиманьски, установив окончательный результат.

Таким образом, «Фенербахче» набрал 40 очков и догнал лидирующий «Галатасарай». У «Бешикташа» 26 очков и четвертое место.

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