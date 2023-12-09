«Арсенал» упустил шанс вернуть лидерство в АПЛ

Встреча, прошедшая в Бирмингеме, завершилась со счетом 1:0. На 7-й минуте гол забил Джон Макгинн. В добавленное ко второму тайму время Кай Хаверц забил мяч в ворота хозяев, но гол был отменен после просмотра системы видеопомощи арбитрам (VAR) из-за игры рукой у футболиста «Арсенала».

«Арсенал» (36 очков) прервал четырехматчевую победную серию в Английской премьер-лиге (АПЛ). Команда располагается на второй строчке. «Астон Вилла» (35) идет на третьем месте.