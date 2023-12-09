Текущие события
Футбол. Зарубежный
9.12
Мальорка
Севилья
10
Футбол. Зарубежный
9.12
ПСЖ
Нант
21
Футбол. Зарубежный
9.12
Интер
Удинезе
40
Футбол. Зарубежный
9.12
Астон Вилла
Арсенал
10
Футбол. Зарубежный
9.12
Вильярреал
Реал Сосьедад
03
Футбол. Зарубежный
9.12
Боруссия Д
РБ Лейпциг
23
Футбол. Зарубежный
9.12
Аталанта
Милан
32
Футбол. Премьер-лига
9.12
Зенит
Пари Нижний Новгород
10
Футбол. Зарубежный
9.12
Ренн
Монако
12
Футбол. Зарубежный
9.12
Бетис
Реал
11
Футбол. Зарубежный
9.12
Брайтон
Бернли
11
Футбол. Зарубежный
9.12
Манчестер Юнайтед
Борнмут
03
Футбол. Зарубежный
9.12
Шеффилд Юнайтед
Брентфорд
10
Футбол. Зарубежный
9.12
Вулверхэмптон
Ноттингем Форест
11
Футбол. Зарубежный
9.12
Айнтрахт Ф
Бавария
51
Футбол. Зарубежный
9.12
Хайденхайм
Дармштадт
32
Футбол. Зарубежный
9.12
Унион Б
Боруссия М
31
Футбол. Зарубежный
9.12
Вердер
Аугсбург
20
Футбол. Зарубежный
9.12
Вольфсбург
Фрайбург
01
Футбол. Зарубежный
9.12
Верона
Лацио
11
Футбол. Премьер-лига
9.12
Ахмат
Ростов
00
Футбол. Зарубежный
9.12
Алавес
Лас-Пальмас
01
Футбол. Зарубежный
9.12
Кристал Пэлас
Ливерпуль
12
Футбол. Премьер-лига
9.12
Спартак
Крылья Советов
30
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
9.12
Мальорка
Севилья
10
9.12
Вильярреал
Реал Сосьедад
03
9.12
Бетис
Реал
11
9.12
Алавес
Лас-Пальмас
01
8.12
Хетафе
Валенсия
10
4.12
Сельта
Кадис
11
3.12
Барселона
Атлетико
10
3.12
Севилья
Вильярреал
11
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
9 декабря, источник: Чемпионат.com

Захарян выдал лучший матч в Испании! Россиянин сделал сразу два гола «Реала Сосьедад»

Баски при помощи Арсена крупно победили «Вильярреал».

Вильярреал
Реал СосьедадЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Арсен Захарян отметился первым результативным действием в чемпионате Испании. Более того, россиянин поучаствовал в двух голах команды из Сан-Себастьяна. Есть прогресс!

Захарян в третий раз в нынешнем сезоне Примеры попал в стартовый состав «Реала Сосьедад». Российскому полузащитнику открыла двери в основу травма его конкурента Барренечеа. Экс-динамовец снова вышел на левом фланге полузащиты в тактической схеме, которую можно было обозначить как 4−4−1−1 либо 4−2−3−1. «Вильярреал» играл 4−4−2, так что Арсен, как правило, противостоял на фланге аргентинскому правому защитнику хозяев Фойту.

«Реал Сосьедад» владел мячом более 60% времени, а после потерь, как обычно, быстро вступал в контрпрессинг и возвращал мяч себе. Поначалу Захарян был слишком привязан к бровке, получал мало передач и действовал немного невпопад. Первый удар «Вильярреала» на 12-й минуте пришёл с потери Арсена, правда, Баэна бил с центра поля — это была наивная, поспешная попытка. А ещё через минуту в атаке «Реала Сосьедад» форвард Садик стрелял по воротам из пределов штрафной, но попал в оказавшегося на пути мяча россиянина. Однако после того, как ушёл с поля травмированный атакующий хавбек басков Мендес (Капу ударил его по руке и едва не сломал её), наш легионер как будто крылья расправил. Следующим касанием в штрафной Захарян едва не забил: он то ли ударил, то ли опасно прострелил — мяч пролетел рядом с воротами.

В последние 10 минут до перерыва «Реал Сосьедад» забил трижды! В двух голах поучаствовал Захарян. Первый организовали без Арсена: после подачи углового справа Мерино сделал рывок на ближнюю штангу и нанёс удар головой. В эпизоде со вторым голом «Реала Сосьедад» россиянин получил мяч от японца Кубо почти на линии штрафной в правом полуфланге, пробил по воротам, а Субименди по-хоккейному подставил ногу, как клюшку.

Третий гол в компенсированное время соорудил сам Захарян. Наш полузащитник накрыл прессингом опытного Альбиоля и прокинул мяч на Садика. В итоге атаку развернули направо, и Кубо идеально реализовал момент, довёдя счёт до крупного. Сумасшедший отрезок в исполнении команды Иманола Альгуасиля. Блестящий — от Захаряна!

Во время загрузки произошла ошибка.

Во втором тайме «Реал Сосьедад» стал откровенно играть на удержание счёта, так что и российский легионер максимально сконцентрировался на работе без мяча. Нельзя сказать, что «Вильярреал» был совсем нулевым. Если забыть о проваленном отрезке, хозяева смотрелись нормально. Ещё до перерыва «жёлтая субмарина» создала супермомент, который не закончился голом только благодаря потрясающему двойному сейву голкипера басков Ремиро.

Захарян доиграл с «Вильярреалом» до 78-й минуты. Ещё одна возможность отметиться результативным действием у Арсена была разве что в эпизоде, когда он бил издали, но послал мяч выше цели. В любом случае это пока лучший матч для россиянина за «Реал Сосьедад». Статистика Захаряна: 43 касания мяча (включая четыре в чужой штрафной), три удара, 72% точных передач, четыре паса под удар (больше всех в составах обеих команд), три выигранных единоборства из 12, два отбора, один вынос мяча, 12 потерь владения и два фола.

«Реал Сосьедад» уже без Захаряна довёл дело до крупной победы. «Вильярреал», несмотря на все свои старания в атаке, не забил, хотя в итоге превзошёл басков по ударам — 20:16 (в створ — 4:5, из штрафной — 15:14). Пожалуй, лучший момент уйти от разгрома команда Марселино Гарсии Тораля имела, когда Баэна, ловко избежав офсайда, вылетал один на один с Ремиро. Тем не менее голкипер и тут не дал себя пробить. Следующее выступление у Захаряна и компании запланировано на 12 декабря — сыграют с «Интером» в Лиге чемпионов.

Автор: Анатолий Романов

Вильярреал
0:3
Первый тайм: 0:3
Реал Сосьедад
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Полиция била нас по голове, спине, животу». Ад в Бразилии
Кто проклял Овечкина? У россиянина безголевой антирекорд
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь