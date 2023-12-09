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9 декабря, источник: Чемпионат.com

Эмери вслед за «Сити» прихлопнул и «Арсенал»! В АПЛ снова сменился лидер

А «Астон Вилла» заодно поставила крутой рекорд.

Астон Вилла
АрсеналЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

В субботу «Арсенал» потерял лидерство в чемпионате Англии — не смог победить «Астон Виллу» на её поле. Хозяева начали матч достаточно мощно: разыгрывали мяч от ворот низом, и прессинг «Арсенала» поначалу просто не работал. Игроки «Виллы» преодолевали это давление и получали возможность атаковать на пространстве. И гол Макгинна на седьмой минуте выглядел вполне логичным.

Не сказать, чтобы кто-то из игроков «Арсенала» допустил грубую ошибку, но получилось так, что команда Эмери (экс-тренера лондонцев) прошла от ворот до ворот и практически не встретила сопротивления. Быстрые перепасовки привели к тому, что Макгинн оказался прямо перед воротами — ему позволили принять и пробить с разворота. По нему пришлось играть Уайту, который по ходу эпизода поменялся позициями с центральным защитником Салиба. Показалось, что защитникам не хватило коммуникации.

А вот концовка первого тайма осталась за «Арсеналом», который атаковал почти всё время левым флангом — через Мартинелли. В одном из эпизодов он перекинул голкипера, но практически с линии ворот мяч вынес защитник «Виллы». Другой проход по левому флангу закончился тем, что Жезус скатил мяч под удар Эдегору, но Мартинес справился с ударом. Кстати, ещё один экс-арсеналовец.

Второй тайм продолжился настолько же резво. И снова моменты возникали больше у гостей. Жезус получил по ноге и просил пенальти. Главный арбитр не увидел оснований для 11-метрового, как и VAR, отсмотревший этот эпизод. Касание по ноге бразильца точно было, но действительно минимальное.

ЖЕЗУС ПРОСИЛ ПЕНАЛЬТИ ИЗ-ЗА УДАРА ПО ЕГО НОГЕ | Источник: Кадр из трансляции

Вскоре мяч уже угодил в штангу ворот «Виллы» — отлетел от своего же защитника. Затем фактически 11 метров приложился Эдегор, но промахнулся. Потом забил Сака, но гол пришлось отменить из-за небольшого офсайда у англичанина. Главный тренер «Арсенала» на трибуне хватался за лицо, когда видел упущенные моменты. Артета был дисквалифицирован из-за третьей жёлтой карточки, которую он получил, празднуя победный гол в матче с «Лутоном».

УДАР ЭДЕГОРА | Источник: Кадр из трансляции

У «Арсенала» хватало моментов, чтобы отыграться (12 — ударов, пять — в створ), но забить так и не удалось. Не помог даже гол Хаверца, потому что его тоже пришлось отменить. На этот раз из-за игры рукой — там была целая серия попадания мяча в руки, но похоже, что первое такое касание было именно со стороны немца. Теперь таблицу АПЛ возглавил «Ливерпуль», который опережает «Арсенал» на одно очко. И ещё на одно отстаёт уже «Вилла», которая за три дня победила в АПЛ и действующего чемпиона, и вице-чемпиона. А заодно одержала свою 15-ю победу подряд в домашних матчах — крутейший рекорд для не топ-клуба.

Автор: Григорий Телингатер

Астон Вилла
1:0
Первый тайм: 1:0
Арсенал
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