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08:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Коламбус Крю» стал трехкратным чемпионом MLS

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. «Коламбус Крю» обыграл «Лос-Анджелес» и стал чемпионом североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).

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Источник: Reuters

Финал, прошедший в Коламбусе, завершился со счетом 2:1. В составе победителей отличились Кучо Эрнандес (33-я минута, с пенальти) и Яв Йебоа (37). У проигравшей команды мяч забил Дени Буанга (74).

«Коламбус Крю» стал трехкратным чемпионом MLS. «Лос-Анджелес» в прошлом сезоне впервые завоевал трофей.

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