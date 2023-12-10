«Коламбус Крю» стал трехкратным чемпионом MLS
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. «Коламбус Крю» обыграл «Лос-Анджелес» и стал чемпионом североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. «Коламбус Крю» обыграл «Лос-Анджелес» и стал чемпионом североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
Финал, прошедший в Коламбусе, завершился со счетом 2:1. В составе победителей отличились Кучо Эрнандес (33-я минута, с пенальти) и Яв Йебоа (37). У проигравшей команды мяч забил Дени Буанга (74).
«Коламбус Крю» стал трехкратным чемпионом MLS. «Лос-Анджелес» в прошлом сезоне впервые завоевал трофей.