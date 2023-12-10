Испанский журналист: Захарян провёл лучший матч за «Реал Сосьедад»

«Когда “Реал” вырывается на свободу, его никто не может остановить. Захарян был намного лучше. Это его лучший матч за команду», — написал Чозас в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, на 41-й минуте матча с «Вильярреалом» Захарян отдал голевую передачу на полузащитника Мартина Субименди. Этот ассист стал первым голевым действием россиянина в испанской команде.