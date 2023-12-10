Матч чемпионата Испании по футболу «Гранада» — «Атлетик» остановлен из-за смерти болельщика

На момент остановки игры счет был 1:0 в пользу гостей. Отмечается, что о времени возобновления матча объявят дополнительно.

По данным спортивного издания Marca, игра была остановлена в начале первого тайма после того, как голкипер гостей Унаи Симон предупредил судью об инциденте на трибунах. Футболисты обеих команд покинули поле, в то время как врачи начали оказывать помощь зрителю.