«Жирона» впервые в истории победила «Барселону» в Ла Лиге
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. «Жирона» обыграла «Барселону» в матче 16-го тура чемпионата Испании по футболу.
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. «Жирона» обыграла «Барселону» в матче 16-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча в Барселоне завершилась победой гостей со счетом 4:2. В составе «Жироны» отличились Артем Довбик (12-я минута), Мигель Гутьеррес (40), Валери Фернандес (80), для которого этот гол стал дебютным в высшем дивизионе чемпионата Испании, и Кристиан Стуани (90+5). У хозяев мячи забили Роберт Левандовский (19) и Илкай Гюндоган (90+2).
Клуб из Жироны впервые в истории обыграл «Барселону» в матче Ла Лиги. Ранее команды встречались шесть раз, в четырех играх победы оставались за «сине-гранатовыми».
«Жирона» набрала 41 очко и вернулась на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Барселона» с 34 очками идет на четвертой строчке. В следующем туре жиронцы 18 декабря примут «Алавес», команда Хави двумя днями ранее на выезде сыграет против «Валенсии».