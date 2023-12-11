«Жирона» впервые в истории победила «Барселону» в Ла Лиге

Встреча в Барселоне завершилась победой гостей со счетом 4:2. В составе «Жироны» отличились Артем Довбик (12-я минута), Мигель Гутьеррес (40), Валери Фернандес (80), для которого этот гол стал дебютным в высшем дивизионе чемпионата Испании, и Кристиан Стуани (90+5). У хозяев мячи забили Роберт Левандовский (19) и Илкай Гюндоган (90+2).

Клуб из Жироны впервые в истории обыграл «Барселону» в матче Ла Лиги. Ранее команды встречались шесть раз, в четырех играх победы оставались за «сине-гранатовыми».