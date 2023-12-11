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01:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Жирона» впервые в истории победила «Барселону» в Ла Лиге

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. «Жирона» обыграла «Барселону» в матче 16-го тура чемпионата Испании по футболу.

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Источник: AFP 2023

Встреча в Барселоне завершилась победой гостей со счетом 4:2. В составе «Жироны» отличились Артем Довбик (12-я минута), Мигель Гутьеррес (40), Валери Фернандес (80), для которого этот гол стал дебютным в высшем дивизионе чемпионата Испании, и Кристиан Стуани (90+5). У хозяев мячи забили Роберт Левандовский (19) и Илкай Гюндоган (90+2).

Клуб из Жироны впервые в истории обыграл «Барселону» в матче Ла Лиги. Ранее команды встречались шесть раз, в четырех играх победы оставались за «сине-гранатовыми».

«Жирона» набрала 41 очко и вернулась на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Барселона» с 34 очками идет на четвертой строчке. В следующем туре жиронцы 18 декабря примут «Алавес», команда Хави двумя днями ранее на выезде сыграет против «Валенсии».

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