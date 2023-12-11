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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
10:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Жирона» разбила «Барселону» в дерби и сбросила «Реал» с первого места, у «Ман Сити» первая с ноября победа в АПЛ

Главные события воскресенья в европейском футболе.

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Источник: Reuters

Англия: «Тоттенхэм» прорвало

Футбол

Англия 2023/2024
Тур 16, 10.12.2023, 17:00

Лутон Таун1Манчестер Сити2

Теряющий очки на протяжении четырех туров «Манчестер Сити» — настоящая аномалия. Только «Лутон» совсем не тот соперник, с которым можно гарантированно рассчитывать на положительный результат. В гостях у находящихся в зоне вылета «шляпников» чудом спасся от поражения «Ливерпуль» (1:1), а на прошлой неделе «Арсенал» в матче-триллере вырвал победу только в компенсированное время (4:3).

И команда Хосепа Гвардиолы, который рисковал впервые в карьере выдать серию из пяти матчей чемпионата без побед, тоже столкнулась с проблемами. Играя без травмированных Холанна и Доку, чемпион вроде бы доминировал и почти постоянно давил, но в добавленное к первому тайму время получил гол в свои ворота после навеса Таунсенда на голову Адебайо в район дальней штанги. После такого невольно поверишь в психологические проблемы «Сити», только «гол в раздевалку» оказался для гостей зарядом адреналина.

С началом второго тайма на ворота «Лутона» обрушился шквал атак, в которых участвовали едва ли не все «горожане» за исключением Эдерсона. Великолепный в этот вечер Камински перевел в перекладину удар Рубена Диаша из центра штрафной, а голевая атака началась с прорыва в штрафную Родри. Мяч у него выбили, но точно на ногу попавшему в дальний угол Бернарду Силве. И тут же хозяевам дрогнули под мощным прессингом в центре поля, получив второй гол с передачи Альвареса на расстрелявшего ворота Грилиша. Жизнь налаживается?

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Футбол

Англия 2023/2024
Тур 16, 10.12.2023, 17:00

Эвертон2Челси0

После поражения от «МЮ» синие выглядели на «Гудисон Парк» словно выжатый лимон. Да еще и потеряли по ходу первого тайма получившего очередную травму Джеймса. Ну, а пара бывших центральных защитников «Монако» Дисаси — Бадиашиль не выглядела образцом надежности, и ее провал привел к взятию ворот. Санчес снова выручил, остановив выход один на один затерзавшего лондонскую оборону Макнила, однако с подбора мяч в сетку отправил Дукуре.

«Эвертон» в принципе был хорош и уверен в себе. Взять хотя бы эпизод в компенсированное время, когда при минимальном преимуществе стараются исключить малейший риск. Здесь же Пикфорд прибежал в центр поля исполнять штрафной, и это была смелость, которая берет города. Заброс голкипер принес «ирискам» угловой, в комплекте с которым прилагался бонус в виде первого гола в АПЛ 20-летнего Доббина. Команда Шона Дайча стоически перенесла лишение десяти очков и после серии из трех побед отдалилась от зоны вылета.

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Футбол

Англия 2023/2024
Тур 16, 10.12.2023, 19:30

Тоттенхэм Хотспур4Ньюкасл Юнайтед1

«Шпоры» доминировали с первых минут, при этом словно усыпляя соперника и не создавая стопроцентных моментов. Напротив, от пропущенного гола хозяев спас Дэвис, буквально снявший мяч с ноги находившегося перед воротами Исака. Но стоило Сон Хын Мину взорваться, и с его передачи забил поддержавший наступление и оказавшийся в площади ворот защитник Удоджи. Что это означало? Ровным счетом ничего, потому что «Тоттенхэм» открывал счет в пяти предыдущих матчах, где у него набралось четыре поражения и ничья.

Вот и сейчас команда Ангелоса Постекоглу могла быстро пропустить ответный мяч, но Альмирон не удивил Викарио бесхитростным ударом. А в итоге все сложилось как нельзя лучше, и прорвало не только лондонцев, но и персонально Ришарлисона. Бразилец, у которого жуткие проблемы с реализацией, а предыдущий гол датировался серединой сентября, отметился дублем. Его первый гол сделал Сон. Во втором же случае были хороши и диагональ Педро Порро, и то, как круто обработал мяч и решил эпизод сам Ришарлисон. В общем, за один матч он забил столько же, сколько за 39 предыдущих игр. Но, конечно, душой этой победы стал Сон, после реализованного пенальти восьмой сезон подряд преодолевший отметку в десять забитых мячей. За всю историю АПЛ подобное удавалось только семи футболистам, а рекордсменом является Уэйн Руни (11).

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Испания: домашний «Атлетико»

Футбол

Испания 2023/2024
Тур 16, 10.12.2023, 16:00

Атлетико2Альмерия1

«Атлетико» в дежурном стиле разобрался с аутсайдером чемпионата, сохранив при этом силы для важной игры в Лиге чемпионов с «Лацио» и на следующий тур, когда «матрасникам» предстоит непростой выезд в Бильбао. Все было просто — как первая голевая атака команды Диего Симеоне, которая началась с отбора Гризманна, а завершилась соло Мораты. Тот легко обыграл защитника и голкипера, после чего закатил мяч в пустые ворота забив первый мяч с 7 ноября.

Да и закрепить успех удалось играючи — после прострела закрывавшего правую бровку Льоренте на оказавшегося перед пустыми воротами Корреа. Во втором тайме «Альмерия» сократила отставание в счете, но серьезных проблем у мадридцев не возникло. Они стабильно держатся в топ-4, опережая «Реал Сосьедад» на пять очков и имея в запасе отложенную игру. Стоит отметить — домашнюю, ведь на своем поле «Атлетико» выиграл все восемь матчей.

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Футбол

Испания 2023/2024
Тур 16, 10.12.2023, 23:00

Барселона2Жирона4

Скажи кто перед началом сезона, что каталонское дерби станет событием для всей Испании, автору такого прогноза посоветовали бы обратиться к психиатру. Но футбол дарит невероятные сюжеты, и мы видим действующего чемпиона дрейфующим между третьим и четвертым местом, а переписывающая книгу клубных рекордов «Жирона» сражается с «Реалом» за титул. Причем после субботней ничьей мадридцев и собственной победы бело-красные стали единоличным лидером.

Благосклонно настроенный к младшему брату Жоан Лапорта даже заявил перед игрой: «Если “Барселона” не станет чемпионом, мне бы хотелось, чтобы это сделала “Жирона”. Она представляет наш регион». Только сине-гранатовым стало не до смеха, когда в ответ на шквал их атак последовал убийственный ответ в виде длинного паса Коуто на Цыганкова, который вывел на удар открывшего счет Довбика. Впрочем, «Барса» довольно быстро отыгралась. И если Рафинья не смог с метра пробить вратаря, то Левандовски отличился при подаче углового, прервав растянувшееся на месяц голевое молчание.

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Игра смотрелась на одном дыхании благодаря обеим командам. Как бы ни давила «Барса», у «Жироны» всегда находился ответ. Причем, не в первый уже раз проблемы Хави доставляют левофланговые латерали, воспитанные мадридским «Реалом». В прошлом сезоне «Барсу» терзал выступавший за «Райо Вальекано» Фран Гарсия. Сейчас разбушевался круто пробивший в ближний угол Мигель Гутьеррес. И это был не первый его шанс.

Но это было еще не все. В концовке хозяева получили третью пробоину, когда свежий Валери оказался с глазу на глаз с вратарем, одурачив Кунде. А если бы не сейв Пеньи, который головой остановил атаку Савио, и промах Солиса с двух метров, дело закончилось бы разгромом чемпиона. Но и 4:2 впечатляют. Как и игра «Жироны», которая совершенно заслуженно находится на вершине. Хотя после гола Гюндогана в компенсированное время все могло перевернуться, однако оставшийся в одиночестве напротив ворот Левандовски не попал в них с позиции, откуда обычно забивает десять из десяти. На этот раз поляк промахнулся, а бело-красный праздник в ответ украсил ветеран Стуани.

Италия: римские страсти

Футбол

Италия 2023/2024
Тур 15, 10.12.2023, 22:45

Рома1Фиорентина1

Сколько бы ни говорили, что Жозе Моуринью уже не тот — его «Рома» проводит вполне себе достойный сезон. Вышли из группы в Лиге Европы, а в серии А идут в топ-4, опережая действующего чемпиона «Наполи». При этом римлянам, чей состав уступает «Интеру» и «Ювентусу», есть, на что опираться. Когда у тебя есть гениальный Дибала и голевая машина в лице Лукаку, попадание в Лигу чемпионов — задача по умолчанию.

Эти звезды и соорудили эффектный быстрый гол с пасом аргентинца шведкой и ударом бельгийца головой. Но потом начались проблемы. Уже в середине первого тайма травмировался Дибала, а в начале второго — сменивший его Азмун. И тут же на вторую карточку за фол в центре поля нарвался Залевски, чье удаление почти мгновенно принесло успех «Фиорентине», у которой классный удар головой нанес один из самых результативных защитников в Европе Мартинес Куарта (5 мячей).

Дальше был разгул страстей. Второе удаление у хозяев, которые остались без Лукаку. Эмоции тренеров, по уровню которых Винченцо Итальяно заметно превзошел Моуринью. И ничья, которую стоит расценивать, как устроивший «Рому» итог. Пусть она и потеряла преимущество над сравнявшейся с ней по очкам «Болоньей».

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Германия: ничья на радость «Баварии»

Футбол

Германия 2023/2024
Тур 14, 10.12.2023, 17:30

Штутгарт1Байер1

«Байер» в этом сезоне прекрасен, но это все-таки не машина по добыванию результата. В прошлом туре леверкузенцы при колоссальном преимуществе довольствовались ничьей с дортмундской «Боруссией», а сейчас столкнулись с соперником, который может поспорить за звание самой прогрессирующей команды в нынешнем чемпионате Германии.

«Штутгарт» в середине недели выбил Дортмунд из Кубка Германии и сохранил силы на еще одну игру повышенной сложности. А как красиво нырнувший за спину опекуну Вагноман выкатил мяч оказавшемуся перед пустыми воротами Фюриху! В итоге «Байеру» второй раз подряд пришлось довольствоваться ничьей с одним из преследователей, отыгравшись после классного паса Бонифаса на Вирца. Впрочем, «аспириновые» все еще опережают «Баварию» по потерянным очкам, а «Штутгарт» через неделю ждет испытание в Мюнхене.

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Франция: «Ницца» обошла «Монако»

Футбол

Франция 2023/2024
Тур 15, 10.12.2023, 15:00

Ницца2Реймс1

На первое поражение в чемпионате «Ницца» ответила очередной победой, которая получилась не самой простой. Первый тайм не принес результата, но в начале второго инициативу на себя взял Ляборд. Подхватив мяч в центральной зоне, он домчался до штрафной и пробил под перекладину. А потом фаворитам пришлось поволноваться, так как развить успех не получалось. А вот «Реймс» активизировался. И если один удар гостей остановила перекладина, то после подачи Ито мяч буквально вбил головой в сетку поддержавший атаку защитник Абдельхамид. Однако всего через три минуты «Ницца» вырвала победу при подаче углового. Пошла атака вторым темпом, и Бога, раскачав финтами двух защитников, пробил столь неожиданно, что заставил голкипера допустить грубую ошибку (неловко отбил мяч в ворота). Команда Франческо Фариоли снова обошла «Монако» и занимает второе место, отставая от «ПСЖ» на четыре очка.

Статистика дня

4 предупреждения за тактические фолы получил полузащитник «Манчестер Сити» Родри. Столько же, сколько за весь прошлый сезон.
4 матча подряд «Фулхэм» забивает не менее трех мячей. Таких серий у «дачников» не было с октября 1961 года.
22 мяча нападающего «Атлетико» Мораты — лучший результат для испанских футболистов в 2023 году.
100 голов в гостевых матчах в лигах топ-5 забил нападающий «Марселя» Обамеянг. Из действующих футболистов габонца превосходят только Левандовски (143), Кейн (119) и Иммобиле (101).

Автор: Андрей Кузичев

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