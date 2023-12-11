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19:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Неймар попросил «Сантос» не использовать 11 номер до его возвращения

Президент бразильского «Сантоса» Марсело Тейшейра заявил, что игрок «Аль-Хиляла» Неймар попросил не использовать 11 номер до его возвращения.

Сантос
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Источник: Reuters

«10 декабря мне от лица Неймара позвонили и сказали: “Президент, вы уже отказались от использования 10-го номера, пока не вернётесь в первый дивизион. Так что не используйте 11-й номер, пока я не вернусь”. Я уже счастлив, я уже полон надежд.

Мы ждём возвращения Неймара. Это уже вселило в меня такую надежду. Пусть возвращение в высшую лигу и возвращение Неймара в будущем будут такими быстрыми. Мы собираемся временно отказаться от 10 и 11 номеров. Раньше 10 номер носил Пеле. Новая звезда появится только тогда, когда мы перейдём в элитный дивизион. И 11-й номер будет ждать возвращения нашей звезды», — приводит слова Тейшейры Itatiaia.

Напомним, ранее «Сантос» впервые за свою историю вылетел во вторую по силе лигу Бразилии.

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