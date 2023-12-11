Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Эмполи
Лечче
Футбол. Зарубежный
22:45
Кальяри
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
23:00
Райо Вальекано
Сельта
Футбол. Зарубежный
10.12
Рома
Фиорентина
11
Футбол. Зарубежный
10.12
Лорьян
Марсель
24
Футбол. Зарубежный
10.12
Барселона
Жирона
24
Все события
Фоторепортажи
7Джокович в рекордный раз выиграл Итоговый турнир
27Россия разгромила Кубу в Волгограде
19:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Легенда украинского футбола возглавил киевское «Динамо»

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Бывший вратарь сборной Украины по футболу Александр Шовковский утвержден на посту главного тренера киевского «Динамо», сообщается в официальном аккаунте клуба в соцсети X.

Динамо К
Наверх
Источник: fcdynamo.com

Шовковский ранее был назначен исполняющим обязанности главного тренера после того, как команду 3 ноября покинул румынский специалист Мирча Луческу. Теперь его утвердили в должности.

Шовковский выступал за киевское «Динамо» в бытность футболистом с 1992 по 2016 год. После завершения карьеры он входил в тренерский штаб сборной Украины с 2018 по 2022 год, затем вернулся тренером в столичный клуб.

Под руководством Шовковского динамовцы одержали четыре победы подряд в Украинской премьер-лиге. Команда идет на пятом месте в турнирной таблице (28 очков), отставая на 6 очков от лидирующих «Кривбасса» и «Днепра-1», при этом проведя на три игры меньше.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Костомаров впервые после ампутаций вышел на лед на коньках
Лыжница Степанова поддержала гимнастов, отказавшихся от Олимпиады-2024
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь