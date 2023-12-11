Легенда украинского футбола возглавил киевское «Динамо»

Шовковский ранее был назначен исполняющим обязанности главного тренера после того, как команду 3 ноября покинул румынский специалист Мирча Луческу. Теперь его утвердили в должности.
Шовковский выступал за киевское «Динамо» в бытность футболистом с 1992 по 2016 год. После завершения карьеры он входил в тренерский штаб сборной Украины с 2018 по 2022 год, затем вернулся тренером в столичный клуб.
Под руководством Шовковского динамовцы одержали четыре победы подряд в Украинской премьер-лиге. Команда идет на пятом месте в турнирной таблице (28 очков), отставая на 6 очков от лидирующих «Кривбасса» и «Днепра-1», при этом проведя на три игры меньше.