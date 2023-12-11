«Тобол» официально принял решение по главном тренеру

«Мы очень рады, что продлили контракт с Миличем Чурчичем, потому что полностью верим в тренера и команду. Ту работу, которую мы совместно не доделали в прошлом сезоне, должны обязательно доделать в следующем. Мы верим, что тренеру удастся выстроить конкурентоспособную команду и привести наш клуб к высоким результатам. Отдельно хочу сказать спасибо нашим болельщикам за поддержку!», — заявил учредитель клуба Алимжан Калдияров.