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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
19:57 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» официально принял решение по главном тренеру

Костанайский «Тобол» принял решение продлить сотрудничество с главным тренером сербским специалистом Миличем Чурчичем, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

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Источник: ФК "Тобол"

«Мы очень рады, что продлили контракт с Миличем Чурчичем, потому что полностью верим в тренера и команду. Ту работу, которую мы совместно не доделали в прошлом сезоне, должны обязательно доделать в следующем. Мы верим, что тренеру удастся выстроить конкурентоспособную команду и привести наш клуб к высоким результатам. Отдельно хочу сказать спасибо нашим болельщикам за поддержку!», — заявил учредитель клуба Алимжан Калдияров.

Напомним, сербский специалист встал у руля костанайского клуба в январе 2023 года. Вместе желто-зелеными Милич Чурчич выиграл Кубок Казахстана.

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