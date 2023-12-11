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11 декабря, источник: Спорт РИА Новости

Президент турецкого футбольного клуба ударил арбитра после матча

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа в конце матча 15-го тура чемпионата Турции по футболу с «Ризеспором» ударил арбитра Халила Умут Мелера, сообщает Fanatik в соцсети X со ссылкой на DHA.

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Встреча прошла в понедельник в Анкаре и завершилась со счетом 1:1. Хозяев вели после гола Олимпиу Моруцана (14-я минута) до седьмой компенсированной ко второму тайму минуты, когда гол забил арендованный у ЦСКА Адольфо Гайч. По ходу игры судья удалил по одному игроку каждой команды: на 50-й минуте красную карточку получил бывший игрок «Ростова» Али Соу, выступающий за «Анкарагюджю», а на пятой компенсированной ко второму тайму минуте — Эмирхан Топчу из «Ризеспора».

После матча на поле выбежал Коджа в сопровождении нескольких человек и ударил арбитра, после чего тот упал на землю. Пока судья лежал на газоне, ему нанесли несколько ударов ногами.

Отмечается, что после того, как арбитру оказали первую помощь, его доставили в больницу на машине скорой помощи. После инцидента руководство Турецкой футбольной федерации приняло решение о проведении внеочередного заседания.

«Анкарагюджю» набрал 18 очков в чемпионате Турции и занимает 11-е место в таблице. «Ризеспор» с 22 очками идет на восьмой строчке.

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