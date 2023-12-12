Текущие события
Футбол. Зарубежный
11.12
Гранада
Атлетик
11
Футбол. Зарубежный
11.12
Райо Вальекано
Сельта
00
Футбол. Зарубежный
11.12
Кальяри
Сассуоло
21
Футбол. Зарубежный
11.12
Эмполи
Лечче
11
Футбол. Еврокубки
20:45
Ланс
Севилья
Футбол. Еврокубки
20:45
ПСВ
Арсенал
Все события
Футбол. Италия. Серия А. Последние результаты
11.12
Кальяри
Сассуоло
21
11.12
Эмполи
Лечче
11
10.12
Рома
Фиорентина
11
10.12
Салернитана
Болонья
12
10.12
Монца
Дженоа
10
10.12
Фрозиноне
Торино
00
9.12
Интер
Удинезе
40
9.12
Аталанта
Милан
32
Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
02:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Ибрагимович отреагировал на своё возвращение в «Милан»

Бывший нападающий «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович прокомментировал своё возвращение в итальянский клуб на должность операционного партнёра и старшего советника владельцев команды.

Чемпионат Италии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

«Я с нетерпением жду возможности внести свой вклад в их инвестиционную деятельность в сфере спорта, медиа и развлечений… Моя любовь к “россонери” никогда не умрёт, и возможность стать значимой частью их будущего — это то, о чем я мог только мечтать… Я не отношусь легкомысленно к этому решению — оно очень важное и личное для меня и моей семьи. Я долго и упорно думал о первых шагах в своей карьере после окончания карьеры игрока, и я очень рад начать это путешествие в составе RedBird и “Милана”», — приводит слова Ибрагимовича Tuttomercatoweb.

Напомним, 42-летний Ибрагимович объявил о завершении карьеры летом этого года. За свою профессиональную карьеру, начавшуюся в 1999 году, футболист успел поиграть за «Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Милан». За это время Златан провёл 819 матчей, в которых забил 493 гола и отдал 201 результативную передачу.

«Милан» после 15 туров чемпионата Италии нынешнего сезона располагается на третьем месте турнирной таблицы, набрав 29 очков. В следующем матче внутреннего первенства «россонери» сыграют с «Монцей» на домашней арене.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Панарин превзошёл достижение Гретцки!
Ну что, довольны? Чемпионку мира из России довели до ухода из спорта
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь