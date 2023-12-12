Треш в Турции. Президент «Анкарагюджю» избил судью прямо на поле, матчи всех лиг в стране отложены

В турецком футболе как всегда весело. И речь не об искрометных результатах матчей и не о свежих трансферах. Кризисный «Бешикташ» исключил из состава пятерых футболистов основы, а президент «Анкарагюджю» отправил в больницу арбитра.

Осудил даже Эрдоган

В 15-м туре «Анкарагюджю» сыграл вничью с «Ризерспором» на выезде. Гости открыли счет еще на 14-й минуте и были близки к победе, но во втором тайме надежду убили два бывших игрока РПЛ. В начале второго тайма игрок гостей Али Соу (знакомый нам по «Ростову») получил красную карточку, а на 90+7-й минуте Адольфо Гайч (он все еще гастролирует по арендам) сравнял счет — мяч после удара в штангу отскочил прямо в ноги аргентинцу.

После финального свистка президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа потерял рассудок и избил арбитра Халила Умут Мелера прямо на поле. Судья сразу упал на газон, но окружение Коджи продолжило избивать его ногами. Вскоре президента утащили, а Халила увезли в больницу, где ему оказали первую медицинскую помощь.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239993&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

С заявлением выступил даже президент Турции Реджеп Эрдоган: «Я осуждаю нападение на арбитра Халила Умут Мелера после матча и желаю ему скорейшего выздоровления. Спорт означает мир и братство. Спорт несовместим с насилием. Мы никогда не допустим насилия в турецком спорте».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239995&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Самого Коджу намерены привлечь к дисциплинарной ответственности. Вероятно, что дойдет до исключения Фарука из состава правящей политической Партии справедливости и развития, основателем которой является Эрдоган.

Сейчас «Анкарагюджю» располагается на 11-м месте в турнирной таблице и отстает от еврокубковой зоны на восемь очков.

Федерация футбола Турции отложила матчи во всех лигах страны из-за произошедшего в понедельник инцидента с избиением судьи.

Новый президент «Бешикташа» отстранил пятерых игроков основного состава

Неспокойно и в «Бешикташе». Стамбульский клуб в этом сезоне разочаровывает фанатов: после 15-ти туров команда занимает пятое место и отстает от лидирующих «Галатасарая» и «Фенербахче» на 14 очков. В еврокубках тоже беда: одно очко в группе Лиги конференций в пяти турах и ноль шансов на евровесну. А на выходных настроение омрачило поражение от «Фенербахче» — 1:3.

Генеральный координатор стамбульцев Самет Айбаба отреагировал на неудачные результаты и объявил об исключении пяти футболистов из основного состава. В список попали Венсан Абубакар, Валентен Розье, Эрик Байи, Рашид Геззаль и Жан Онана. Официальная причина — плохая форма в последних матчах и несовместимость внутри команды. Что конкретно вкладывали в последнее понятие — непонятно. Решение можно было оправдать разочарованием от проигрыша в дерби, но из этой пятерки в основе против «Фенера» вышел только Байи, из-за которого в ворота его команды назначили два пенальти.

Действительно ли игроки так плохи? Абубакар, главный форвард, не забивает уже два месяца, Геззаль тоже давно не отмечался результативными действиями. Но тот же Розье по оценке WhoScored входит в топ-3 лучших игроков команды и уже несколько лет играет за команду. Неизвестно, чем он не угодил клубу. Онана и вовсе в этом сезоне сыграл 12 минут в чемпионате, а в прошлом году выступал за сенсационный «Ланс».

При этом болельщики «Бешикташа» поддерживают решение клуба. Считается, что Абубакар бережет себя для грядущего Кубка Африки, поэтому симулировал травмы. А еще ругался с руководством, требуя самую высокую зарплату. По слухам, по этой причине сорвалось подписание Душана Тадича — серб должен был стать самым высокооплачиваемым футболистом состава.

Фанаты также не расстроены из-за отстранения Геззаля. Он часто травмируется и примкнул к токсичной франкоязычной группе футболистов — сам Рашид родом из Алжира.