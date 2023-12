Таких, как он, больше не делают. Легендарный итальянский защитник завершил карьеру

Еще одно ценнейшее качество Кьеллини — он делал своих партнеров лучше. ВВС в европейском футболе 2010-х — это не только Бензема, Бэйл и Криштиану в Мадриде. Но еще и Бардзальи, Бонуччи и Кьеллини в Турине. И когда Бонуччи в 2017-м сорвался в «Милан», то быстро стало понятно, что, несмотря на харизму, а также уникальные пас и видение поля, именно как защитник он — ну, так себе. Год спустя Бонуччи вернулся, выпросил прощения у тиффози и провел пару неплохих сезонов, увенчавшихся победой на ЧЕ-2020 и криком He is coming to Rome, но было ясно, на ком держится эта связка.