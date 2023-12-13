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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
19:14 (мск), источник: Vesti.kz

Совладелец «Тобола» пообещал сделать «бомбу» из команды в сезоне-2024

Совладелец «Тобола» Алимжан Калдияров сделал заявление о селекционной работе костанайцев, сообщают Vesti.kz.

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Источник: ФК "Тобол"

«Знали бы вы какие сейчас фамилии проходят аналитику в селекционном отделе. Жаль, что нельзя их назвать, делиться. Но будьте уверены, команда на следующий год будет просто бомба», — заявил Калдияров на видео в соцсетях.

Напомним, что в КПЛ-2023 «Тобол» финишировал восьмым. При этом, костанайцы благодаря победе в Кубке Казахстана сумели выйти в еврокубки.

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