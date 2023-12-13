Совладелец «Тобола» пообещал сделать «бомбу» из команды в сезоне-2024
Совладелец «Тобола» Алимжан Калдияров сделал заявление о селекционной работе костанайцев, сообщают Vesti.kz.
Тобол КсЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Совладелец «Тобола» Алимжан Калдияров сделал заявление о селекционной работе костанайцев, сообщают Vesti.kz.
«Знали бы вы какие сейчас фамилии проходят аналитику в селекционном отделе. Жаль, что нельзя их назвать, делиться. Но будьте уверены, команда на следующий год будет просто бомба», — заявил Калдияров на видео в соцсетях.
Напомним, что в КПЛ-2023 «Тобол» финишировал восьмым. При этом, костанайцы благодаря победе в Кубке Казахстана сумели выйти в еврокубки.