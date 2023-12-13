Роналду инвестировал 40 млн долларов в компьютерную игру от белорусской студии

«Я очень рад быть частью этого проекта, поскольку UFL может стать новым видом игр про футбол», — цитирует Роналду Business Wire.

"Присоединение Роналду к нам в качестве инвестора — значительный шаг вперед и подтверждение нашего видения создания ведущей игры для фанатов футбола по всему миру.

UFL привержен инновациям, технологиям и развлечению. Мы видим значительный потенциал для того, чтобы сделать все по-другому в игровой индустрии. Криштиану разделяет наши ценности, и мы рады работать вместе, продолжая взаимодействовать с будущими инвесторами, чтобы создать игру, которая заполнит пробел на рынке футбольных игр, объединив богатый игровой опыт с постоянным прогрессом и справедливым подходом", — заявил Евгений Нашилов, генеральный директор Strikerz.