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19:39 (мск), источник: Sport24

Роналду инвестировал 40 млн долларов в компьютерную игру от белорусской студии

Португальский нападающий Криштиану Роналду инвестировал 40 млн долларов в компьютерную игру от белорусской студии разработчиков Strikerz.

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Источник: Соцсети

Помимо финансовых инвестиций, Роналду также будет амбассадором UFL и займется продвижением игры.

UFL — новый бесплатный футбольный симулятор. Дата релиза пока неизвестна. Разработчики обещают революцию в жанре футбольного симулятора.

«Я очень рад быть частью этого проекта, поскольку UFL может стать новым видом игр про футбол», — цитирует Роналду Business Wire.

"Присоединение Роналду к нам в качестве инвестора — значительный шаг вперед и подтверждение нашего видения создания ведущей игры для фанатов футбола по всему миру.

UFL привержен инновациям, технологиям и развлечению. Мы видим значительный потенциал для того, чтобы сделать все по-другому в игровой индустрии. Криштиану разделяет наши ценности, и мы рады работать вместе, продолжая взаимодействовать с будущими инвесторами, чтобы создать игру, которая заполнит пробел на рынке футбольных игр, объединив богатый игровой опыт с постоянным прогрессом и справедливым подходом", — заявил Евгений Нашилов, генеральный директор Strikerz.

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