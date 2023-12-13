В Казахстане планируют построить стадион за три миллиарда

Таковы некоторые итоги состоявшейся сегодня сессии областного маслихата. По предварительным данным, депутаты одобрили выделение трех миллиардов тенге на начало строительства новой арены. Всего планируется выделить порядка 17−18 миллиардов тенге. Вместимость спортивного объекта составит 7000 зрителей с возможностью расширения до 11 тысяч.

Кроме того, как сообщил «СC», депутат Садык Мустафа, принято важное решение об отделении спорта от культуры. Ранее эти два направления существовали в рамках одного управления, что мешало развитию и тому, и другому. С 1 января 2024 года спорт будет представлен отдельным управлением, правда, в совместительстве со сферой туризма", — пишет источник.