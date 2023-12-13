Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
РБ Лейпциг
Янг Бойз
21
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Црвена Звезда
Манчестер Сити
13
Футбол. Еврокубки
23:00
Атлетико
Лацио
Футбол. Еврокубки
23:00
Селтик
Фейеноорд
Футбол. Еврокубки
23:00
Боруссия Д
ПСЖ
Футбол. Еврокубки
23:00
Ньюкасл Юнайтед
Милан
Футбол. Еврокубки
23:00
Порту
Шахтер
Футбол. Еврокубки
23:00
Антверпен
Барселона
Все события
Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Последние результаты
29.10
Аксу
Тобол Кс
03
29.10
Актобе
Жетысу
22
29.10
Атырау
Кайрат
00
29.10
Каспий
Ордабасы
10
29.10
Кызыл-Жар
Кайсар
01
29.10
Окжетпес
Мактаарал
11
29.10
Шахтер Кг
Астана
11
22.10
Кайсар
Атырау
10
Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
21:01 (мск), источник: Vesti.kz

Лидер «Астаны» признан лучшим футболистом своей страны в 2023 году

Полузащитник «Астаны» Макс Эбонг признан лучшим игроком Беларуси, сообщают Vesti.kz.

Астана
БеларусьЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Наверх
Источник: ФК "Астана"

Об этом было объявлено на церемонии «Звездный мяч-2023», которая была организованна Белорусской федерацией футбола.

Отметим, что в сезоне-2023 Эбонг провел за «Астану» 36 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами.

О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь