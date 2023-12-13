Лидер «Астаны» признан лучшим футболистом своей страны в 2023 году
Полузащитник «Астаны» Макс Эбонг признан лучшим игроком Беларуси, сообщают Vesti.kz.
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Полузащитник «Астаны» Макс Эбонг признан лучшим игроком Беларуси, сообщают Vesti.kz.
Об этом было объявлено на церемонии «Звездный мяч-2023», которая была организованна Белорусской федерацией футбола.
Отметим, что в сезоне-2023 Эбонг провел за «Астану» 36 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами.