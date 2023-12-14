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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
19:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Роберто Баджо признан лучшим итальянским футболистом в истории по верcии FourFourTwo

Портал FourFourTwo составил рейтинг лучших игроков в истории итальянского футбола.

Италия
Ювентус
Милан
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Источник: AP 2023

Первое место в рейтинге занял Роберто Баджо, который завершил карьеру в 2004 году. Он выступал за «Виченцу», «Фиорентину», «Ювентус», «Милан», «Болонью», «Интер» и «Брешию». За сборную Италии Баджо выигрывал серебро (1994) и бронзу (1990) чемпионатов мира.

На второе место авторы материала поставили экс-защитника «Милана» Паоло Мальдини. На третье — бывшего голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона.

В рейтинг из 32 игроков не попал ни один из действующих футболистов. 25-е место занял экс-защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини, который объявил о завершении карьеры 12 декабря.

Топ-10 рейтинга FourFourTwo:

  1. Роберто Баджо
  2. Паоло Мальдини
  3. Джанлуиджи Буффон
  4. Джузеппе Меацца
  5. Джанни Ривера
  6. Франческо Тотти
  7. Франко Барези
  8. Андреа Пирло
  9. Дино Дзофф
  10. Алессандро Дель Пьеро

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